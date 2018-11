Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump este "profund preocupat" de capturarea de catre Garda de coasta rusa a trei nave militare ucrainene, a anuntat miercuri Casa Alba, citata de AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, "cei doi lideri si-au impartasit…

- Președintele rus il acuza pe omologul sau ucrainean de orchestrarea incidentului din Marea Neagra. Vladimir Putin susține ca Petro Poroșenko a planificat totul pentru a-și crește cota de popularitate inaintea alegerilor prezidențiale din martie 2019. „A fost, fara nicio indoiala, o provocare!”, a spus…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a evocat ”amenintarea unui razboi total” cu Rusia care, sustine el, si-a ”crescut drastic” prezenta militara la frontiera, dramatizand si mai mult situatia deja tensionata dupa capturarea unor nave ucrainene la Marea Neagra, relateaza AFP, scrie News.ro.Ridicand…

- In spatele confruntarii navale dintre Ucraina si Rusia in largul Crimeei se afla doi lideri - Vladimir Putin la Moscova si Petro Porosenko la Kiev - profund preocupati de consolidarea popularitatii lor in cadere libera, releva Le Vif.

- Rusia si-a intarit drastic prezenta militara la frontiera ucraineana, a acuzat marti liderul de la Kiev, Petro Porosenko, evocand amenintarea unui "razboi total" cu Moscova, transmite AFP."Numarul tancurilor din bazele (militare ruse) situate de-a lungul frontierei noastre s-a triplat", a…

- Grupul rus Gazprom a pus la punct planuri pentru a prelungi conducta de gaze naturale TurkStream in patru state din sudul si centrul Europei (Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia), informeaza un articol publicat joi in cotidianul rus "Kommersant". Gazoductul TurkStream este parte din eforturile…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…

