Conflict Rusia-Ucraina: Merkel respinge cererea lui Porosenko de nave NATO si il critica pe Putin

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a impartasit cancelarului federal german "profunda ingrijorare" a Moscovei dupa instaurarea in Ucraina a legii martiale, cerandu-i Angelei Merkel sa descurajeze Kievul in legatura cu orice actiune "negandita", a anuntat marti Kremlinul, intr-un comunicat.…

- Rusia a informat luni ca se pregateste de plasarea unor rachete nucleare americane in Europa, in urma retragerii Washingtonului din acordul nuclear din perioada Razboiului Rece, in ciuda faptului ca SUA neaga ca ar avea astfel de planuri, scrie Reuters. Rusia incearca sa il convinga pe presedintele…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale, duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei, in drumul spre un port ucrainean. Ucraina acuza Rusia ca a incercat sa…

- Rusia reprezinta in acest moment o amenintare indiscutabil mai mare la adresa sigurantei Marii Britanii decat grupurile teroriste islamice precum al-Qaeda si ISIL, a avertizat noul sef al Armatei din UK. Generalul Mark Carleton-Smith, in varsta de 54 de ani, a spus acest lucru in cadrul primului…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a declarat ca asteapta in continuare ca Germania sa achite Poloniei despagubiri pentru prejudiciile provocate in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Declaratia vine cu cateva zile inainte de o noua runda de consultari guvernamentale intre Varsovia si Berlin.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a trimis o invitatie oficiala liderului nord-coreean, Kim Jong-un, pentru a vizita Rusia, conform consilierului de la Kremlin, Yuri Ushakov. El a precizat ca nu exista alte planuri mai detaliate privind o intalnire a celor doi, scrie Reuters. Conform…

- Politia din Rusia a retinut cel putin 839 de persoane in cadrul unor proteste la nivel national la adresa unei reforme a pensiilor propuse de Guvern, a declarat un grup independent de monitorizare. Protestatarii s-au adunat in orasele din Rusia pentru a se ridica impotriva propunerii Guvernului…

- Procurorul special Robert Mueller i-a cerut presedintelui american, Donald Trump, o audiere dupa ce acesta va oferi raspunsuri in scris la intrebarile privind ingerintele ruse in alegerile din 2016, a anuntat joi avocatul Rudy Giuliani. "Credeam ca suntem aproape de a ajunge la o intelegere…