Conflict Rusia-Ucraina în Marea Neagră. Reuniune de URGENȚĂ a Consiliului de Securitate al ONU Tensiunea e atat de mare ca Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta, potrivit unor diplomati, care au precizat ca aceasta a fost solicitata de ambele tari. Moscova a cerut ca reuniunea sa aiba loc la ora 11.00 (16.00 GMT), au declarat pentru AFP surse diplomatice. In noaptea de duminica spre luni, Consiliul de securitate si de aparare ucrainean reunit de urgenta i-a propus presedintelui Petro Porosenko sa introduca legea martiala "pentru 60 de zile", a anuntat secretarul acestei structuri. Decizia trebuie validata de Parlamentul ucrainean, a carui reunire in sesiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor surse diplomatice, preluate de AFP, Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci. Atat Rusia cat si Ucraina au solicitat reuniunea,…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP, scrie Agerpres. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia…

- Fortele ucrainene au acuzat Rusia ca a ranit mai multi marinari ucraineni dupa ce a deschis focul asupra a trei nave ale Marinei ucrainene in Stramtoarea Kerci. Presedintele ucrainean Petro Porosenko a denuntat „un act agresiv al Rusiei” si o „escaladare premeditata” din partea Moscovei in zona Marii…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia cat si de Ucraina, potrivit…

- Aproximativ 50.000 de soldati, sprijiniti de mijloace materiale considerabile, vor lansa joi în Norvegia cele mai ample manevre militare ale NATO de la încheierea Razboiului Rece, o demonstratie de forta care irita Rusia vecina, comenteaza marti AFP. Exercitiul Trident Juncture…

- Rada Suprema a Ucrainei (forul legislativ) a adoptat un proiect de lege privind raspunderea penala pentru trecerea ilegala a frontierei de stat de catre cetațenii „țarii agresoare”. Oficial, Kievul considera ca o astfel de țara este Rusia, iar acțiunea documentului adoptat se extinde…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a promis miercuri dupa-amiaza o investigatie completa in cazul atacului produs la un colegiu liceal din Crimeea."Motivele si ipotezele acestei tragedii sunt investigate complet. Publicul va fi informat despre rezultatele eforturilor serviciilor de securitate…

- Ucraina va construi o baza militara in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, si a mobilizat efective suplimentare in aceasta regiune pentru a contracara amenintarile Rusiei, afirma Viktor Muzhenko, seful Statului Major al armatei ucrainene, citat de agentia Reuters.Tensiunile dintre…