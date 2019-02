Stiri pe aceeasi tema

- Franta si-a rechemat 'pentru consultari' ambasadorul din Italia dupa o serie de 'declaratii revoltatoare' si 'atacuri fara fundament' si fara 'precedent' ale unor responsabili italieni, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Paris, transmit AFP si Reuters. 'Franta…

- Anul trecut, prin octombrie-noiembrie, a ajuns și in Romania un raport-avertisment al Grupului interguvernamental de experți in evoluția climei (IPCC) din cadrul Organizației Națiunilor Unite, care spunea cam așa: „Daca guvernele lumii nu vor depune eforturi uriașe sa reduca emisiile de carbon, Pamantul…

- A privi spre est nu este chiar cel mai bun lucru pe care-l putem face. Italia "nu se poate baza" pe tarile din Grupul de la Visegrad (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria) si ar face mai bine sa se alieze cu Franța, Germania și Spania. Pentru a schimba lucrurile in Europa, adevaratii parteneri se afla…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a afirmat ca Franta nu va beneficia de un tratament preferential, in raport cu Italia, in cazul unui derapaj al deficitului bugetar ca urmare a masurilor adoptate in ultimele zile in incercarea de a calma "Vestele galbene", informeaza…

- Un inalt functionar al Senatului francez a fost arestat sub banuiala de spionaj in favoarea regimului dictatorial de la Phenian, relateaza marti AFP, informeaza Agerpres.Barbatul a fost retinut duminica seara in cadrul unei anchete lansate in martie de parchetul din Paris, pentru "primirea…

- Leonardo da Vinci este pe cale de a fi in centrul unui scandal. Italia vrea sa renegocieze acordul prin care imprumuta Muzeului Luvru din Paris, in 2019, tablourile sale semnate de Leonardo da Vinci, pentru o expozitie ce va marca 500 de ani de la moartea artistului.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ambasadorul roman la Paris, Luca Niculescu, a anuntat sambata ca, incepand cu data de 27 noiembrie, in peste 100 de orase din Romania si Franta vor fi organizate aproximativ 500 de evenimente in toate domeniile, cu ocazia Centenarului. "Suntem…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, la Paris, la evenimentele dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din cadrul Primului Razboi Mondial. Participarea are loc la invitatia presedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron.