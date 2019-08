Conflict Kashmir. Premierul Pakistanului, apel disperat către Trump Afirmațiille lui Khan au fost facute la o zi dupa ce Pakistanul a acuzat India ca omorat doi civili și a ranit alți 11 intr-un atac cu bombe desfașurat in regiunea Kashmir. India a negat aceste acuzații. "Președintele Trump s-a oferit sa medieze situația din Kashmir. Acesta este momentul potrivit deoarece situația se deterioreaza și au loc noi acțiuni agresiva din partea forțelor indiene", a declarat Khan. "Tensiuniule aceastea au potențialul de a se transforma intr-o criza regionala", a declarat Khan. Situația in Kashmir, regiune disputata de India și Pakistan, continua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

