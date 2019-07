Conflict încheiat într-o baltă de sânge, noaptea trecută, în Calea Șagului din Timișoara Scene de groaza pentru timișorenii care au trecut, ieri seara, prin zona Calea Șagului. Doi barbați s-au luat la bataie, un conflict spontan care s-a incheiat intr-o balta de sange. Bataia dintre cei doi a avut loc in zona Turist. Incidentul a pornit spontan, pe fondul consumului de alcool. Unul dintre trecatorii care au asistat ... The post Conflict incheiat intr-o balta de sange, noaptea trecuta, in Calea Șagului din Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

