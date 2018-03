Conflict în Ucraina: Ministrul de externe francez acuză direct Rusia Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a acuzat vineri Rusia ca ar fi implicata direct in conflictul armat din estul Ucrainei, calificand-o drept "tara agresoare" si cerandu-i sa asigure o incetare a focului in zona de conflict, relateaza AFP.



Aflat in vizita la Kiev, Le Drian a spus ca a discutat cu autoritatile ucrainene despre "conflictul cu Rusia", fara sa-i mentioneze pe separatistii prorusi care controleaza zone din teritoriul estic al tarii.



"Eu voi fi foarte clar. In aceasta criza exista pentru noi o tara agresoare si o tara agresata si nu exista ambiguitate",…

Sursa articol: agerpres.ro

