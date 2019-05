Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat arestarea lui Radu Mazare în Madagascar, informație confirmata în aceasta seara de ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, la Realitatea TV.

- Rafuiala intre polițiști, in Alexandria/ Un agent de rutiera l-a lasat fara placuțe de inmatriculare pe un coleg de la Serviciul Permise in Eveniment / on 08/05/2019 at 18:18 / Un agent de la Serviciul regim Permise și Inmatriculari a ramas fara placuțe de inmatriculare la bolidul pe care il conducea,…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost capturat de autoritați in Madagascar, au precizat surse judiciare. Mazare are de executat o condamnare definitiva de 9 ani de inchisoare in dosarul privind retrocedarea plajelor.Citește și: Cum se schimba jocurile la CCR, odata cu noile numiri:…

- 17 ordine de protecție provizorii, emise de polițiștii teleormaneni de la inceputul anului in Social / on 26/02/2019 at 12:25 / Daca, pana de curand, doar instanța putea dispune instituirea unui ordin de protecție, incepand cu data de 28 decembrie 2018, situația s-a schimbat, astfel ca polițiștii…

- Politistii au depistat in trafic, in urma verificarilor efectuate duminica, mai multi soferi care nu detineau permise de conducere sau care consumasera alcool. Doi dintre conducatorii auto se aflau sub influenta bauturilor spirtuase si aveau concentratii de alcool de 0,44 si 0,91 mg /l in aerul expirat.…

- Fostul primar Radu Mazare a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 9 ani inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza. In acelasi dosar, Cristian Borcea, fost finantator al clubului Dinamo, a fost condamnat la 5 ani inchisoare…