Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate israeliene au ucis, duminica, in Fasia Gaza, un comandat al gruparii militare Hamas intr-un atac la tinta, cum l-au descris, iar palestinienii au precizat ca a fost o prima astfel de actiune de la razboiul din 2014 din enclava palestiniana, potrivit Reuters, scrie News.ro.Un…

- Fortele armate israeliene au ucis, duminica, in Fasia Gaza, un comandat al gruparii militare Hamas intr-un atac la tinta, cum l-au descris, iar palestinienii au precizat ca a fost o prima astfel de actiune de la razboiul din 2014 din enclava palestiniana, potrivit Reuters.

- Trei palestinieni, intre care o mama și copilul ei in varsta de un an și doua luni, au murit azi, in urma unui raid aerian israelian care a lovit casa familiei lor din Fasia Gaza, a relatat AFP, citata de Agerpres. Fortele aeriene israeliene au efectuat mai multe raiduri in Fasia Gaza, in replica la…

- Fortele aeriene israeliene au efectuat mai multe raiduri in Fasia Gaza, in replica la cele circa 200 de rachete lansate asupra Israelului din enclava palestiniana. "Saba Abu Arar, in varsta de un an si doua luni, a murit intr-un raid in estul orasului Gaza. Mama ei, care este insarcinata,…

- Armata israeliana a anuntat ca a lovit pozitii ale miscarii islamiste Hamas, dupa ce palestinieni au lansat incarcaturi explozive asupra barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, informeaza duminica AFP. Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, palestinieni au lansat incarcaturi explozive…

- Forțele militare israeliene au efectuat atacuri in Fașia Gaza, in cursul nopții de joi spre vineri, la doar cateva ore dupa ce militanți din regiunea palestiniana au lansat doua rachete spre orașul Tel Aviv, informeaza site-ul cotidianului Haaretz preluata de mediafaxAutoritațile de la Tel…

- Forțele militare israeliene au efectuat atacuri în Fâșia Gaza, în cursul nopții de joi spre vineri, la doar câteva ore dupa ce militanți din regiunea palestiniana au lansat doua rachete spre orașul Tel Aviv, informeaza site-ul cotidianului Haaretz, citat de Mediafax. Autoritațile…

- Fortele israeliene au bombardat duminica noaptea un post militar al miscarii Hamas din nordul Fasiei Gaza, ca raspuns la lansarea mai multor dispozitive explozive in cursul aceleasi zile pe teritoriul sau, informeaza EFE si dpa. "...fortele au atacat un post militar al Hamas din nordul Fasiei Gaza,…