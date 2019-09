"Votul de incredere acordat de Parlament Guvernului Dancila a vizat Guvernul in ansamblul sau, in compozitia politica asumata de cele doua partide. In ceea ce priveste repartizarea portofoliilor intre PSD si ALDE, cata vreme coalitia de guvernare a functionat, atribuirea in concret a functiilor de ministru reprezenta o decizie a celor doua partide ce nu afecta exercitarea competentei presedintelui Romaniei (...). Insa, in raport de noua situatie de fapt determinata de iesirea ALDE de la guvernare si de faptul ca portofoliile nu au fost expres delimitate de cele doua partide, detinerea fiecarui…