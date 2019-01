Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu se declara foarte incantat de activitatea prezenta și a exclus posibilitatea ca zvonul lansat de Victor Ponta sa fie adevarat. "Se fac in iunie doi ani de cand nu mai sunt in politica și nici nu mai am de gand. Nu este de actualitate acest zvon. Mai tarzi...u vom vedea ce voi…

- Comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Bixi-Pompiliu Mocanu a declarat, joi, ca se gandeste la cadrul legal necesar ca Steaua, echipa care evolueaza acum in Liga a IV-a, sa poata juca in Liga...

- Comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Bixi-Pompiliu Mocanu a declarat, joi, ca se gandeste la cadrul legal necesar ca Steaua, echipa care evolueaza acum in Liga a IV-a, sa poata juca in Liga I, informeaza News.ro.Conform regulamentului FRF, toate echipele care evolueaza in primele…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze i...

- Un politist local din comuna Mogosesti a fost injunghiat de trei ori,fiind transportat de urgenta la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi. Politistul local are 32 de ani,si a fost injunghiat de un localnic dupa un conflict spontan.Agresorul a declarat ca a fost imbrancit de politist,si apoi s-a intors…

- Omul de afaceri uzbec Gafur Rahimov, presedinte interimar al Federatiei internationale de box amator (AIBA) si candidat la presedintia institutiei, spune ca acest sport nu va fi exclus de la Jocurile Olimpice chiar daca el va fi ales in fruntea Federatiei. In deschiderea Congresului AIBA…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea de anulare a hotararii Agenției Naționale de Integritate, formulata de primarul comunei Lupșa, Barzan Danuț Vasile. Mai exact primarul a dorit suspendarea hotararii definitive prin care a fost declarat in conflict de interese, dupa ce și-a angajat soția, in…