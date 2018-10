Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca, la alegerile pentru sefia organizatiei social-democrate din Bucuresti, o va propune si sustine pe Ecaterina Andronescu. In prezent, filiala PSD Bucuresti e condusa interimar de Gabriela Firea.

- Vorbind despre ceea ce Codrin Ștefanescu a anunțat in urma cu puțin timp, anume inlocuirea Gabrielei Firea cu Ecaterina Andronescu, in funcția de președinte al PSD București, Primarul General a declarat ca acest lucru nu este nici statutar și nici moral, iar un asemenea anunț in direct nu a avut…

- Codrin Ștefanescu s-a aflat in direct la Romania TV și a anunțat ca Ecaterina Andronescu va redeveni cat de curand președintele PSD București, poziție pe care o ocupa in acest moment Gabriela Firea. Dupa un schimb dur de replici cu Aurelian Badulescu, Codrin Ștefanescu a anunțat ca Ecaterina…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefanescu a anunțat, vineri seara, dupa Comitetul Executiv (CEx) al partidului, ca în cadrul ședinței unii social-democrați au propus vot pentru excluderea Gabrielei Firea, însa președintele

- Dupa ce STIRIPESURSE.RO a dezvaluit miza scandalului din PSD, acum apar jocurile marunte care insoțesc zbaterile din formațiune.Daca la inceputul lunii Gabriela Firea acuza ca Liviu Dragnea a vorbit cu cinci oameni din PSD, carora le-a promis funcția de președinte al filialei din București,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca, in doua-trei saptamani, va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni". Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se așteapta nimeni". Afirmația vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD.Citește…

- Codrin Ștefanescu este de parere ca acest conflict a pornit de la o cearta intre Gabriela Firea și Carmen Dan, care ar trebui sa rezolve disensiunile la o cafea sau la un ceai și nicidecum prin demisia lui Dragnea. "Am incercat sa gasesc o soluție - am rugat-o pe Rovana Plumb, in dubla ei…