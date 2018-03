Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la DNA, dupa ce Sectia de procurori ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice, ceea ce releva un precedent periculos, a declarat inspectorul-sef adjunct al Inspectiei, Gheorghe Stan. Dosarul se afla pe rolul…

- Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la DNA, dupa ce Sectia de procurori ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice, ceea ce releva un precedent periculos, a declarat inspectorul sef adjunct al Inspectiei, Gheorghe Stan, scrie Romania TV.Dosarul…

- Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la DNA, dupa ce Sectia de procurori ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice, ceea ce releva un precedent periculos, a declarat, pentru MEDIAFAX, inspectorul-sef adjunct al Inspectiei, Gheorghe Stan.

- O instanta din Londra a dispus pe 2 martie 2018 inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestarea preventiva in cazul lui Alexander Adamescu, potrivit unor noi precizari facute de DNA. "In data de 23 martie, instanta britanica a analizat cererea inculpatului Adamescu Bogdan Alexander de…

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu este…

- Precizari cu privire la informațiile suplimentare solicitate de Ministerul Justiției sarb pentru soluționarea cererii de extradare a lui Sebastian GHIȚA Instanța competenta din Serbia a apreciat faptul ca sunt necesare unele informații suplimentare in vederea soluționarii cererii de extradare a lui…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in dosarul unui presupus furt de titei, din conducta magistrala Midia, Depozit Nord Constanta, apartinand SC CONPET SA, conducta ce traverseaza Ferma nr. 3 Mamaia Sat. Dimu Polifroni a fost condamnat definitiv la opt ani de inchisoare.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei prelungește suspansul in in dosarul in care sunt judecați fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, finul sau, Ion Bircina și alți trei inculpați. Instanța suprema a stabilit ieri un nou termen pentru sentința. „Amana pronuntarea…

- Marturii neasteptate, in spatele usilor inchise, la audierea fostului deputat Vlad Cosma! Fostul politician a declarat luni ca si-a confectionat singur dispozitivele cu care i-a inregistrat pe procurorii de la DNA Ploiesti si i-a anuntat pe judecatorii de la Instanta suprema ca renunta la statutul…

- Fostul deputat Vlad Cosma a declarat luni ca si-a confectionat singur dispozitivele cu care i-a inregistrat pe procurorii de la DNA Ploiesti si i-a anuntat pe judecatorii de la Instanta suprema ca renunta la statutul de martor cu identitate protejata intr-un dosar in care este judecat Sebastian Ghita.…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost achitat definitiv vineri de Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar in care era acuzat ca a impiedicat efectuarea unor controale ale Curtii de Conturi si nu a respectat dispozitiile legale privind prelungirea unor certificate…

- Direcția Naționala Anticorupție a facut noi precizari cu privire la dosarul in care este cercetat Andrei Aurelian Popa, numit de Gabriela Firea șef al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București. Procurorii il acuza pe Popa de abuz in serviciu pe cand acesta era director general al Companiei…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiat, miercuri, de Sectia pentru Procurori a CSM, ca urmare a unei sesizari formulate de Inspectia Judiciara. Inspectorii au constatat ca ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Si adjunctul DNA, Marius Iacob, va fi audiat.

- Inspectia Judiciara a anuntat, joi, ca procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 nu au tergiversat instrumentarea dosarului lui Eugen Stan, politistului urmarit penal pentru agresiune, ritmicitatea anchetarii cazului fiind afectata de motive precum volumul mare de munca.

- Mircea Badea a vorbit la Romania TV despre intervenția DNA in procesul civil dintre jurnaliștii Antena 3 și Kovesi. „Nu este vorba de intimidarea noastra, ci a judecatorilor. Miza este ca cei dați in judecata sa plateasca milionul de Ron. Care a fost acțiunea? Decizia s-a dat la fond, domnul…

- Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt si al Consiliului Judetean Neamt, a parasit arestul preventiv miercuri, 28 februarie, la implinirea celor 30 de zile dictate de Curtea de Apel Bacau la cererea DNA. Arsene a fost trimis in judecata de DNA, in perioada in care se afla in arest, pentru doua infractiuni…

- Este vorba despre controlul privind eficiența managementului DNA, cerut de ministrul Justiției și derulat timp de mai multe saptamani de Inspecția Judiciara, prin intermediul a șase inspectori. In toamna, secția pentru procurori a CSM i-a audiat pe inspectori și conducerea DNA. Concluzia CSM a venit…

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- La Curtea Suprema s-a judecat luni ultimul termen al apelului in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, procurorul cerand pedeapsa cu executare orientata spre minimum.

- Un primar din judetul Suceava a fost trimis in judecata, alaturi de alte persoane, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene cu prejudiciu de 6 milioane de lei, de catre procurorii DNA.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea…

- Fostul șef de stat Traian Basescu a declarat, duminica, faptul ca procurorii DNA au prezentat in dosarul ginerelui sau, Radu Pricop, acuzat de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii, stenograme care nu corespund cu inregistrarile prezentate in instanta, motiv pentru care acesta a…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca nu are in acest moment dovada ca vreunul dintre procurorii de la DNA Ploiesti si-a indeplinit in mod necorespunzator atributiile de serviciu, aratand ca Inspectia Judiciara (IJ) va stabili daca legea a fost incalcata sau nu.…

- Laura Codruta Kovesi: DNA are mecanisme interne de autocuratare Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarant, în conferinta de presa sustinuta astazi, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a încalcat legea, nu înseamna ca toti…

- Sefa Directiei Nationale Anticoruptie a adus in discutie, pe fondul acuzatiilor aparute in spatiul public, in ultima perioada, la adresa unor anchetatori din cadrul institutiei pe care o conduce, ca “este in curs o verificare” la Inspectia Judiciara, care s-a autosesizat inca de luni, adica in ziua…

- Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei, premierul Dancila si PSD analizeaza informatiile aparute in spatiul public cu privire la uriasul scandal declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea Negulescu. Conducerea DNA…

- Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei, premierul Dancila si PSD analizeaza informatiile aparute in spatiul public cu privire la uriasul scandal declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea Negulescu. Conducerea DNA…

- Procurorii au trimis-o in judecata pe Mihaiela Elena Duta, medicul de la ambulanta Puls care a intervenit dupa ce fotbalistului dinamovist i s-a facut rau pe teren, in timpul unui meci disputat la inceputul lunii mai a anului 2016. Cadrul medical este acuzat de ucidere din culpa, iar dosarul a fost…

- DNA a clasat dosarul lui Marian Petrache. Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a clasat, din lipsa de probe, dosarul in care presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, era acuzat de luare de mita si santaj. „La data de 9 ianuarie (2018 – n.r.), procurorii din cadrul DNA au dispus solutia…

- Senator aflat in opoziție, fostul președinte Traian Basescu pare mulțumit de multe dintre modificarile aduse de parlamentarii Puterii legilor justiției. Unul dintre motivele de satisfacție pentru fostul șef al statului este legat de faptul ca procurorul nu va mai sta pe piedestal, la același nivel cu…

- CCR a respins, joi, sesizarea PNL privind modificarile aduse Legii ANI care prevad excluderea, retroactiv, de la sanctionarea pentru conflict de interese a parlamentarilor, prin invalidarea rapoartelor ANI confirmate in instanta in perioada 2007-2013.

- „La termenul de astazi, de contestare a masurilor asiguratorii, am recuzat instanta, avand in vedere ca domnul judecator s-a mai pronuntat in acest dosar. Instanta a ramas in pronuntare pe cererea de recuzare si se va da termen ulterior”, a declarat, la iesirea din sala de judecata a Inaltei Curti de…

- Maine, la Tribunalul Constanta va avea loc primul termen in dosarul in care Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, aflat in stare de detinere, a fost trimis in judecata alaturi de omul de afaceri Sorin Strutinsky. Instanta va pune…

- Tribunalul Bucuresti a admis, vineri, cererea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum. Procurorii DNA au solicitat joi Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata…

- Partenerul de scena al Mirabelei Dauer, Raoul, are cel mai mare motiv de fericire de pana acum, pentru ca isi pastreaza... libertatea! Cantaretul a aflat de la judecatori ca nu este cazul sa fie arestat preventiv, asa cum cerusera procurorii, pentru ca a fost prins de trei ori conducand fara permis…

- In prima zi a acestei saptamani, reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat faptul caau decis trimiterea in instanta a cauzei ce il vizeaza pe Ionut Ifrim, in calitate de sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu. Procurorii anticoruptie il acuza pe Ifrim de santaj si cumparare…

- Direcția Naționala Anticorupție a reanalizat un dosar in care vicepremierul Paul Stanescu a fost cercetat in urma cu aproximativ 8 ani, cand era președinte al Consiliului Județean Olt și in care s-a dispus inițial neinceperea urmaririi penale. In urma reanalizarii dosarului, DNA a infirmat recent soluția…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru trafic de influenta, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau. Judecatorii au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Parchetul federal german a cerut miercuri, intr-un proces judiciar desfasurat la Dresda (estul Germaniei), ca opt membri ai unei grupari de extrema dreapta (asa-numita 'grupare Freital') sa fie condamnati pentru formarea unei organizatii teroriste, transmite DPA. Procurorul de caz, Jorn Hauschild,…

- 1. Noul CSM a preluat „greaua moștenire” a celui vechi. A fost aleasa noua conducere a CSM, mandatul de președinte revenindu-i la limita (10 - 9) judecatoarei Simona Marcu. Procurorii l-au susținut, ca vicepreședinte, pe Codruț Olaru. Iohannis a participat la ședința și s-a angajat sa-i sprijine in…

- 1. Noul CSM a preluat „greaua moștenire” a celui vechi. A fost aleasa noua conducere a CSM, mandatul de președinte revenindu-i la limita (10 - 9) judecatoarei Simona Marcu. Procurorii l-au susținut, ca vicepreședinte, pe Codruț Olaru. Iohannis a participat la ședința și s-a angajat sa-i sprijine in…

- Jurnaliștii de la Saptamâna Financiara relateaza despre implicarea fara drept a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, în dosarul de urmarire penala 964/P/2014, în care este cercetat și Sorin Strutinsky, instrumentat de procurorul Ana Manuela Dana, dosar în care…

- Adolescentul in varsta de 18 ani, din Chieșd, care a provocat un accident mortal in a doua zi de Craciun a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, dupa ce magistrații Tribunalului Salaj au dispus arestarea preventiva a acestuia, pentru urmatoarele 30 de zile. Inițial, Alexandru O.…

- Libertatea.ro a obținut in exclusivitate excepțiile depuse in procedura de camera preliminara la instanța suprema in dosarul Mineriadei iar o excepție inedita de la dosar este cea a fostului vicepreședinte al CPUN, Benedict Cazemir Ionescu, care spune judecatorului ca procurorii militari care au instrumentat…