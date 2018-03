Configurator online pentru noul Peugeot 508 First Edition BlueHDi 180 EAT8 S&S 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Duster a devenit, dupa numai doua luni din 2018, cel mai vandut SUV de clasa B din Europa, potrivit statisticilor colectate de Jato de pe piețele locale. Modelul Dacia a depașit campionul de anul trecut, Renault Captur, și rivalele Peugeot 2008 sau Opel Mokka.

- Sfarsitul de saptamana a marcat un nou atentat terorist in Franta, ivit parca de nicaieri, atunci cand in oraselul Trebes, din sud, un tanar de 25 de ani, Redouane Lakdim, marocan de origine dar devenit cetatean francez, a schimbat delicventa minora pe luare de ostateci si atentat terorist, dupa ce…

- Lanțul german de supermarketuri Lidl a ajuns in 7 ani de prezența in Romania la 200 de magazine, 4 centre logistice și peste 5.000 de angajați in țara noastra, beneficiind din plin de creșterea comerțului modern și majorarea consumului, stimulata la randul sau de reducerile masive de taxe din ultimii…

- Romanii sunt consumatorii din Europa care fac cele mai putine cumparaturi online si penultimii care acceseaza muzica, materiale video, servicii bancare si video la cerere, dar si cetatenii pentru care statul aloca cei mai putini bani pentru informarea lor in calitate de consumatori - 0,01 bani pentru…

- Declinul diesel-urilor, masini la care emisiile de CO2 erau reduse, dar si cresterea record pentru SUV-uri au fost factori care au facut ca emisiile medii ale masinilor noi vandute in Europa sa creasca dupa zece ani de scadere, arata datele JATO. Toyota, Peugeot si Citroen stau cel mai bine, iar Dacia…

- Fotocredit: Peugeot Peugeot a dat deja startul vanzarilor pentru noul 508 prin intermediul ediției speciale de lansare First Edition. Urmand a fi produs in doar 1.000 de exemplare, noul Peugeot 508 First Edition este disponibil pentru precomanda in 12 țari din Europa (din pacate Romania nu se afla…

- Modelul 4x4 urban Volvo XC40 a castigat luni premiul de Masina Anului in Europa, cu ocazia deschiderii pentru presa a celei de-a 88-a editii a Salonului auto de la Geneva, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Este pentru al doilea an consecutiv când un SUV (automobil de teren, n.r.) a câştigat…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- Visa si Allianz Partners lanseaza o noua solutie de plata, “Allianz Prime”, o aplicatie care va permite clientilor sa efectueze plati online si in magazine prin intermediul dispozitivelor mobile. Incepand de astazi, aplicatia va fi testata de un grup de clienti ai Allianz din Italia.…

- LIVE PRO TV LAZIO FCSB LIVE ONLINE STREAM VIDEO EUROPA LEAGUE. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. FCSB a castigat meciul tur cu LAZIO, disputat la Bucuresti, scor 1-0, dupa golul lui Harlem Gnohere. Returul LAZIO - FCSB se joaca, joi, de la ora 20:00. PRO TV si TELEKOM SPORT transmit LAZIO FCSB LIVE ONLINE…

- Noua masina urmeazas a fie prezentata oficial in Europa peste cateva zile, insa pana atunci vedem in premiera primul set de imagini oficiale cu 508 II. Modelul a ajuns acum la cea de-a doua generatie si reprezinta fara discutie un concurent de seama pentru Renault Talisman,…

- AEK ATENA - DINAMO KIEV LIVE in EUROPA LEAGUE. ONLINE STREAM PRO TV Telekom - VIDEO. AEK Atena intalneste, joi, de la ora 22,05 formatia Dinamo Kiev intr-o partida contand pentru prima mansa a...

- FC ASTANA - SPORTING LISABONA LIVE in EUROPA LEAGUE. ONLINE STREAM PRO TV Telekom - VIDEO. FC Astana intalneste, joi, de la ora 18:00 formatia Sporting Lisabona intr-o partida contand pentru prima mansa a...

- Din momentul in care Internetul și-a facut loc in viața noastra de zi cu zi, cumparaturile s-au mutat pe online, inregistrand o tendința de urcare constanta. Cu un singur click, oamenii pot achiziționa orice tip de produse, din orice colț al lumii, la prețuri variate. Deschiderea unui magazin online…

- Speciile invazive sunt definite in linii mari ca fiind speciile a caror introducere si/sau extindere poate reprezenta o amenintare la adresa diversitatii biologice sau poate avea alte consecinte neprevazute. Conventia privind Diversitatea Biologica defineste o specie alogena ca fiind „o specie, subspecie…

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria “se joaca cu focul”, precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria, relateaza AFP, citat de Agerpres. “Nu dorim o escaladare, dar suntem…

- Se știe prea puțin despre ele, deși au fost primele in multe dintre domeniile și au influențat cursul lumii moderne și al felului in care ne traim viețile in ziua de azi. Este vorba despre romancele care au schimbat lumea. Azi va prezentam cinci exemple. Ana Aslan, nascuta in Braila, a fost unul dintre…

- Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat…

- FCSB va face parte sambata dintr-un scenariu in care se gasește rar: va avea in fața un oponent macar la fel de experimentat, cu fotbaliști care au adunat multe meciuri in Liga 1 și in Europa, trofee și suficiente "trucuri" ca sa concureze pentru titlu. Deac, Hoban și Culio, șefii de pe teren ai Clujului,…

- Procurorul Mihaiela Iorga Moraru a fost trimis in judecata de DNA Ploiești sub acuzațiile de favorizarea faptuitorului și fals intelectual in forma continuata. Din cuprinsul comunicatului de presa reiese o fractura evidenta de logica a procurorului care a instrumentat cauza. Potrivit rechizitoriului,…

- Ascendis, companie de training si consultanta in domeniul dezvoltarii organizationale, a intrat pe segmentul studiilor de piata dedicate zonei de HR, printr-un parteneriat cu Ipsos Interactive Services (IIS), si isi propune sa ajunga in acest an la vanzari de 300.000 de euro pe aceasta nisa, pe…

- Decizia boardului BNR de a continua ciclul de intarire a po­li­ticii monetare prin­tr-o no­ua majorare a do­banzii-cheie, pana la 2,25%, se va vedea in do­ban­zile roma­nilor la credite, insa cresterea va fi „margi­na­la“, nu de amploare, dupa cum a aratat Mugur Isarescu, guver­na­torul BNR.…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Cadrele didactice, specialistii, parintii, elevii si reprezentantii organizatiilor sunt chemati sa explice daca este oportuna modificarea planurilor-cadru, daca un trunchi comun obligatoriu ar avea mai multe beneficii in pregatirea elevilor si care sunt aspectele care ar trebui imbunatatite. Chestionarul…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania – Sucursala Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor a participat, la Bruxelles, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, coalitie care considera ca politica de…

- Dupa ce a greșit grav la meciul Dinamo - CSU Craiova, neacordand doua penalty-uri oaspeților, Ovidiu Hațegan a primit o veste excelenta. Portivit surselor GSP.RO, arbitrul de 36 de ani va fi delegat de UEFA la o partida din optimile UEFA Champions League. Acesta va afla cu 48 de ore inainte ce meci…

- Revista britanica Auto Express a intocmit un top al celor mai bune SUV-uri disponibile in 2018 in Europa. In acest clasament, in care cel mai important criteriu l-au constituit abilitațile de off-road, Land Rover Discovery ocupa prima poziție. "E cea mai buna alegere in cazul care il…

- Indicele bursier Dow Jones a avut luni o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a atras "preocuparea" Presedintiei SUA. Pietele bursiere din intreaga Europa se pregatesc acum pentru…

- 393 autorizatii de constructii si 570 certificate de urbanism au fost eliberate online, in ultimele trei luni, de Primarie. Cererile pentru obtinerea acestor documente se depun prin metoda clasica, la ghiseu, iar in momentul cand actele sunt gata, cetatenii sunt anuntati ca le pot ridica, prin intermediul…

- Aplicatie care ofera in timp real informatii despre domeniile de schi, lansata la Cluj Prima aplicatie din Romania care ofera in timp real informatii despre starea partiilor a fost lansata, luni, de o echipa de IT-isti clujeni. Aplicatia, botezata de creatorii ei Onpiste, a fost gândita…

- Majoritatea cumparatorilor europeni online fac achizitii din marketplace, adica platforme online pentru terti comerciant, pentru ca acolo gasesc cele mai mici preturi, arata un studiu realizat de UPS. Ce alte preferinte mai au consumatorii europeni.

- Șapte din zece cumparatori online din Europa au facut achiziții de la comercianți internaționali, principalele motive fiind prețurile mai bune și dorința de a cumpara un anumit brand sau produs.

- Cetatenii municipiului Motru nu vor mai trebui sa mearga la ghisee pentru a plati taxele, impozitele sau amenzile. Primaria Motru a implementat metoda de plata online prin platforma Ghiseul.ro. Motrenii care au de facut o astfel de plata trebuie doa...

- Comertul online din Romania a inregistrat in 2016 cea mai mare crestere din Europa, de 38%, mai mult decat dublu fata de media europeana, de 15%, conform unui studiu Ecommerce Europe. In 2017, estimarea era de 2,5 miliarde de euro, insa in realitate valoarea cumparaturilor online a ajuns la…

- Cosmin Muntean, liderul rețelei care vindea ilegal medicamente in Statele Unite, este un susținator avid a luptei impotriva corupției. Ironia este explicata perfect de Chris Terhes, președintele Coaliției romanilor din America pentru combaterea corupției.

- "Trei ani am fost jucator profesionist de poker. De fapt astia sunt si banii cu care am inceput acest business. Cu 100.000 de euro bani proprii si ceva imprumuturi. Afacerea cu platformele online pentru poker am inceput-o prea devreme. Atunci toti jucatorii online migrau catre platformele internationale.…

- Tineretul Național Liberal, prin liderul filialei Vrancea – Ciprian Epure (foto) – condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu:…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Cupa Angliei 2018, 32-imi de finala. Vineri, derby-ul orașului Liverpool. Programul partidelor din cea mai veche competiție din lume. ACTUALIZARE 27 ianuarie, 16-imi de finala: 14:30 Peterborough – Leicester 1-5 VIDEO 17:00 Huddersfield – Birmingham 1-1 17:00 Hull City – Nottingham 2-1 17:00 Middlesbrough…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Cristina Neagu a castigat detasat, cu un procent de 52%, ea adunand 15.185 de voturi. Neagu a fost urmata la distanta considerabila de unguroaica Anita Gorbicz, cu 38% din voturi. Norvegiana Nora Mork a adunat 4% din voturi, Iveta Luzumova (Cehia) a strans 3%, Katarina Bulatovic (Muntenegru) a avut…