- Viitorul suna interesant pentru gama de modele electrice pregatita in urmatorii ani de Volkswagen. Daca anul 2020 va aduce un prim model electric care va costa sub 20.000 de euro (versiune a viitoarei generații e-Up), lansarea gamei electrice I.D. va transforma Volkswagen in urmatorii 5 ani intr-o marca…

- Rețeaua de incarcare pentru mașini electrice din Romania se indreapta cu pași repezi spre ieșirea din faza de pionierat: in toate orașele importante din țara exista cel puțin cateva puncte de incarcare de putere medie (22 kW) și minimum o stație rapida (50 kW). Așadar, in acest articol vei gasi informații…

- Veste ULUITOARE de la Dacia: Apare mașina electrica! Toți șoferii pasionați de automobile din Romania viseaza la Dacia electrica, mai ales in condițiile in care statul incepe sa-i oblige sa nu mai polueze. Ei, bine, Dacia a realizat un Sandero electric chiar anul trecut, astfel ca, scrie playtech.ro.…

- Dacia va produce o mașina electrica șocant de accesibila! Așa susține președintele Dacia Europa, Jean Christophe Kugler, care a indicat și un termen: trei-patru ani. Dacia promite o mașina electrica mai ieftina Foarte probabil, primul vehicul electric Dacia va imprumuta multe elemente de la Renault,…

- Acestea sunt dotate cu aer conditionat, WIFI, podea joasa pentru persoanele cu dizabilitati, camere video de supraveghere, sistem de contorizare a numarului de calatori care urca si coboara, softuri de eficientizare a traseelor. Autonomia este cuprinsa între 120 km si 200 de km dupa o încarcare…

- V. Stoica Modificarile survenite pe piața energiei electrice, liberalizata, care a facut posibila apariția mai multor furnizori atat pentru clienții casnici, cat și pentru clienții industriali, autoritați publice sau agenți economici, au condus fie la gasirea unor firme care sa presteze serviciul la…

- "De la 1 ianuarie, pretul energiei electrice va fi exact ca acum. Nu creste si nu scade. Conform metodologiei actuale, pretul care este in vigoare in acest moment a fost avizat pentru o perioada de un an, incepand cu data de 1 iulie 2018 si este in vigoare pana la 30 iunie 2019", a spus el, in cadrul…