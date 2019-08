Stiri pe aceeasi tema

- Afacerea miliardarului Richard Branson - Virgin Galactic - ar urma sa devina în curând prima companie de turism spațial listata pe bursa. O companie numita Capital Social Hedosophia Holdings Corp și-a anunțat intenția de a investi aproximativ 800 de milioane de dolari pentru o participație…

- Un tanar student la Drept a fost mutat disciplinar la o alta unitate de invațamant, in timp ce era in liceu și a decis sa dea in judecata instituția. Acum, insa, el a caștigat procesul intentat școlii.

- Polistii brasoveni desfasoara in aceste zile o activitate cu totul inedita. La scoala din comuna Sambata de Sus, o vulpe si-a ales ca loc de nastere o magazie, anexa a scolii, unde a adus pe lume patru pui. Conducerea scolii a surprins proaspata „mamica” in curtea scolii, avand alaturi puii, ce par…

- Un numar tot mai mare de clienți ai companiilor care ofera servicii de administrare a averii sunt dispuși sa plateasca pentru consultanța financiara, dar așteptarile lor privind valoarea adaugata se schimba rapid. Drept urmare, 33% dintre clienții unor astfel de companii au schimbat furnizorul în…

- Cei patru șoferi Uber au fost depistați miercuri, in trafic, in Timișoara și au fost amendați pentru ca nu respectau prevederile legale, spun polițiștii. Au fost amendați cu cate 500 de lei fiecare, ramanand fara taloane și placuțe de inmatriculare. Inca de la inceputul saptamanii, polițiștii…

- Agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA l-a atacat dur miercuri pe fostul vicepresedinte democrat Joe Biden, etichetandu-l drept 'imbecil' si 'nebun cu IQ scazut', dupa criticile lansate de catre acesta la adresa liderului Coreei de Nord, Kim Jong-Un, informeaza AFP si EFE.…

- O angajata a unei cantine școlare a fost concediata pentru ca a „dat pe datorie” mancare unui copilaș fara bani. Chiar daca datoria a fost achitata a doua zi, femeia a primit o scrisoare de la conducerea instituției.