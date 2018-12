Stiri pe aceeasi tema

- Adanc pe adanc cheama: “Si mai mult decat acestea veti fi”. Dumnezeu s-a preocupat și de desfatarea minții. Minții i-a dat putere sa umble in Lumina Cunoașterii și ne-a lasat trei elemente de cunoaștere, pe care noi le folosim permanent ca sa ne asemanam cu Dumnezeu. Așa cum in școala mergi din treapta…

- Daca tu nu postești și te plangi ca ești pacatos, daca tu nu te inchini și spui ca ești pacatos, n-ai vazut biserica in viața ta și ești pacatos, nu ai auzit o rugaciune in viața ta, nu te-ai spovedit niciodata și nu te-ai inchinat seara la culcare…pot sa va spun sincer ca ne-au depașit The post Noi…

- Am reușit sa impac doi tineri care s-au certat in pragul nunții. Pare o telenovela, dar au venit la mine ca la ultima scapare. Și am zis: ce pot sa le spun celor doi tineri? Nu-i cunosc, nu-i știu, nu știu de la ce s-au certat, dar trebuie sa gasesc o soluție! Am stat și The post Despre puterea promisiunilor…

- Nu ne putem juca cu Dumnezeu de-a familia! Mai devreme sau mai tarziu, cu totii trebuie sa platim pentru actiunile noastre. Femeia pe care ti-ai construit-o in mintea ta, de tanar, tot ce ai nutrit ca sentiment, ca fapte, ca act fata de femeie, in perceptia ta, in viata ta, in faptele tale, aceea iti…

- Confuzia mare a multor creștini este in a reduce sau a asemui postul cu dieta, nutriția, regimul de slabitori, un mod de viața cumpatat, cu viața vegana ori yoghina. Ele au ceva comun, ca forma alimentara, insa, postul bisericii este net superior ca treapta de infranare, avand in componența scopul sacru:…

- In post se postește de VORBE GRELE, se postește de BLESTEME, se postește de URA, se postește de clevetire, se postește de ținerea de minte a raului. POSTUL LIMBII – Acest organ mic și neinsemnat are o vama intreaga, data de Dumnezeu spre vazduhuri. Limba este și cea care binecuvanteaza, limba lauda…

- – Pana unde merg sacrificiile pentru a gasi sufletul pereche? Sa luam un exemplu: un barbat este casatorit si intalneste alta femeie si are senzatia ca ea este aleasa lui! – Acolo iei un ciomag si ii tragi pe spate! – Barbatului casatorit, da? – Da! Si ii spui: Dragul meu, esti barbat al unei The post…

- Biserica poate castiga spiritual prin indreptarea unui intelectual care poate fi oglinda multor oameni! Ca spun oamenii: mai, l-am vazut pe judecator la biserica, l-am vazut pe profesor la biserica, l-am vazut pe director la biserica, l-am vazut pe doctor la biserica. Da, e imaginea aia romaneasca,…