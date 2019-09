Confesiunea unei cititoare Unica: „Eram mutilată, corpul meu nu îmi mai aparținea” Ce facea fostul meu iubit cel mai bine? Facea abuzul sa para cel mai frumos mod in care poți fi iubit. Iubirea nu trebuie sa te lase cu traume. O relație abuziva, in schimb, te frange in mii de bucați cu acordul tau și te uiți neputincios cum chiar tu te strangi de pe jos, la final, cu un faraș pe care scrie “VINOVAȚIE” și te arunci la gunoi. Candva, inceputurile erau lucruri frumoase și ultimul inceput frumos a fost cand l-am intalnit pe el, era barbatul de care aveam nevoie: iubitor, atent, tandru, jucauș, protector, prințul mult visat; dar acum inceputurile aduc doar crize de anxietate și flashback-uri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

