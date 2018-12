Stiri pe aceeasi tema

- Prima revista de cultura din regiunea Oltenia, ''Mozaicul'', este evocata in aceste zile la Biblioteca Judeteana ''Alexandru si Aristia Aman'' din Craiova, la 180 de la aparitie, in cadrul Colocviului ''Presa Culturala, Avanpostul Natiunii. Mozaikul / Mozaicul…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește, in intervalul 31 octombrie – 1 noiembrie 2018, in Salonul Expozițional, expoziția și prezentarea multimedia cu titlul „Revista Ramuri – Revista Centenara”. Expoziția este organizata in cadrul simpozionul „Ramuri – traditie si modernitate”…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește marți, 9 octombrie, incepand cu ora 18:00, și miercuri, 10 octombrie, incepand cu ora 18:00, doua conferințe de informare in domeniile filosofiei și antropologiei. Intalnirile sunt susținute de prof. Iustina Gabrian, sub egida ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza, in Salonul Expozițional, in intervalul 8 – 31 octombrie 2018, expoziția cu titlul „Consemnari despre Marea Unire in carți, documente și publicații din exilul romanesc”. Expoziția este alcatuita din carți, documente și publicații ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește marți, 2 octombrie, incepand cu ora 17:00, lansarea volumelor de versuri „Incipit vita nova”, autor Denisa Craciun si „Cealalta parte arsa a celui prea pur”, autor Salah Stetie – antologie bilingva de poeme ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește miercuri, 19 septembrie, incepand cu ora 17:30, simpozionul cu tema „Spionaj și Contraspionaj – O singura misiune: apararea interesului național”. Manifestarea se va desfașura in sala „Acad. Dinu C. Giurescu” și va consta ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește sambata, 15 septembrie, incepand cu ora 10:30, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului VIII de critice din seria „Traind printre carți”, autor Marian Barbu. La evenimentul moderat de Mircea Pospai vor ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” a deschis, ieri, expoziția de carte cu titlul „Bacovia – 137 de ani de la naștere”. Nascut in 4 septembrie 1881 – dupa calendarul vechi, iulian – in familia soților Dimitrie și Zoițea, cu ...