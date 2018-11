Stiri pe aceeasi tema

- Tricolorul care a insotit delegatia comunei la Marea Adunare Nationala care a avut loc la Alba Iulia, in 1918, este printre putinele obiecte de patrimoniu care se mai pastreaza in prezent. Steagul se afla in colectia Muzeului National de Istorie din Bucuresti, fiind clasat in categoria Tezaur si este…

- Cel de-al saptelea volum al Anuarului Asociatiei Colectionarilor din Salaj – „Colectii si colectionari” a aparut recent la Editura Mega din Cluj-Napoca, cu sprijinul financiar al Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj, prin programul de finantare nerambursabila din 2018. Continuand traditia,…

- Jurnalista Andreea Pavel, editorialista Libertatea, iși lanseaza la targul de carte Gaudeamus prima carte, numita „Despre armeni, cu dor”. Volumul cuprinde și o serie de interviuri care reconstituie istoria zbuciumata a armenilor Volumul „Despre armeni, cu dor”, tiparita la editura Cetatea de Scaun,…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 24 octombrie 2018: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit protectie internationala…

- Biblioteca Județena „Alexandru D. Xenopol” Arad va invita la o intalnire cu scriitorii Romulus Bucur și Ioan Matiuț. Evenimentul va avea loc in Sala „Astra” a Bibliotecii Județene, vineri,...

- Evenimentul s-a ținut in Sala Astra a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” sub forma unei discuții libere in care Alin Ioan și-a facut cunoscute “ispravile” literare și a raspuns la intrebarile venite din public. Inceputurile sale ca scriitor au fost timide, dar incetul cu incetul,…

- Sala „Astra” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad va gazdui joi, 27 septembrie 2018, de la ora 19.00, lansarea volumului „Mihai Botez – Istoria judoului aradean”, avandu-i ca autori pe Ștefan Mureșan și Patricia Panțar. Alaturi de autori vor fi prezenți in calitate de invitați Sorin Haiduc,…

- Biblioteca Județena „Alexandru D. Xenopol” Arad organizeaza o intalnire cu scriitorul Cosmin Leucuța, al carui ultim roman, intitulat „Hoodoo”, a aparut in martie 2018 la editura Polirom. Evenimentul va avea loc in Sala „Astra” a Bibliotecii Județene, sambata, 8 septembrie, de la ora 12.00. Autorul…