Conferinţa Zilelor Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi Evenimentul cu participare internationala va reuni specialisti din cardiologie, neurologie, ORL, audiologie, ortopedie, reumatologie, pneumologie, medicina muncii þi medicina de familie. „Este o manifestare foarte bine creditata care va incepe luni, 12 martie si se va termina sambata, 17 martie. Avem cursuri pre si post congres, conferinte, sesiuni de comunicari, prezentari de cazuri si lucrari originale. Vorbim deja de o manifestare de traditie, de talia unui congres nat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea biografiei lui Titus Munteanu, initiatorul acestui proiect de televiziune, a prilejuit marea reuniune. Uite cine a raspuns invitatiei. „Scoala Vedetelor” a fost unul dintre cele mai de succes proiecte ale Televiziunii Romane, fiind gandit ca un talent show mai inainte ca „Vocea Romaniei” sau…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa pe tema situației interne din PSD, in contextul in care partidul se va reuni pe 10 martie pentru a-și clarifica direcția prin Congres.realitatea.net: Declaratiile facute dupa sedinta…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…

- Pare greu de crezut, dar SRI a devenit fratele mai mare al celebrului FBI din SUA. In anul electoral 2014, SRI a executat de 31 de ori mai multe mandate pe siguranța naționala decat FBI-ul din SUA, arata Chris Terhes, președinte al Coaliției Romanilor din SUA. Citește și: SURSE - PSD pregatește…

- Sala de festivitati ,,Baia Sociala” din cadrul Serviciului Public de Asistența Sociala (SPAS) Cugir a gazduit miercuri, 28 februarie 2018, o manifestare realizata printr-un grupaj de activitati dedicat perioadei de sclavie și dezrobire a romilor, comemorarii Holocaustului si prevenirii crimelor impotriva…

- Vineri, 2 martie, de la ora 12:30, in Aula „George Emil Palade” din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, Alina Mungiu-Pippidi – una dintre cele mai cunoscute voci ale societatii civile din Romania – va sustine conferentia In cautarea bunei guvernari. Cum au scapat…

- Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au emis, recent, o avertizare meteo de vreme rea. Potrivit acesteia, urmeaza cateva zile in care țara noastra va fi afectata din plin de un curent de aer siberian care va face ca temperaturile sa scada extrem de mult. De duminica, 25 februarie,…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din întregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sâmbata noaptea și vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineața, scrie digi24.ro. „Într-adevar putem spune ca de data asta…

- Echipa procurorului Mueller examineaza discutiile lui Jared Kushner avute in timpul tranzitiei prezidentiale pentru a obtine capital pentru cladirea sa de birouri de pe 666 Fifth Avenue din New York, aflata in proprietatea companiei sale Kushner Companies, dupa dificultati financiare, a informat…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, a fost denunțat la poliție de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, pentru ca ar fi fraudat-o de 23.000 de euro. Vorbim despre cel mai mare scandal din Italia unde, conform presei italiene, lipsec in total 1,5 milioane de euro.

- Bucuresti, 14 feb/ Agerpres/- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, intentia organizarii unui congres extraordinar al partidului. El a declarat, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca acest congres ar putea avea loc in luna martie. AGERPRES/ (A - Autor: Cristian Lupascu,…

- Vorbim despre zeci de locatari de pe bulevardul Moscovei 15/3 si 17/1 din sectorul Riscani al Capitalei care se opun constructiei unui centru comercial chiar in fata blocurilor in care locuiesc. Oamenii spun ca beneficiarii lotului actioneaza ilegal si asta pentru ca autorizatia de constructie ar fi…

- Negativismul și abordarile sectare, care caracterizeaza societatea noastra așa-zis „moderna”, iși gasesc expresia și in medicina. Observ cu mahnire dezbaterile din mediul public in care medicina alopata și medicina nealopata (detest termenul de medicina alternativa) se contesta reciproc și, mai mult,…

- Compania Toyota a prezentat versiunile TRD Pro pentru trei masini din gama sa, unele care au suferit in ultima perioada un facelift. Vorbim despre pick-up-urile Tundra si Tacoma, alaturi de SUV-ul 4Runner. Toate cele trei masini au fost aratate in premiera in cadrul Salonului Auto de la Chicago.

- Ce venituri totale are Primaria Bȃrlad? Cu cȃt contribuie bȃrladenii, prin taxele și impozitele pe care le platesc, la vistieria locala? Bȃrladenii inca așteapta raspunsurile exacte din partea administrației locale, care intȃrzie nejustificat publicarea proiectului de buget pe 2018. Nu e clar nici…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a declasificat o nota confidentiala si controversata elaborata de un ales republican, care critica practicile FBI impotriva Partidului Republican in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2016, deschizand calea publicarii sale…

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA, scrie news.ro.Metoda…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Valentin Popa, propus ministru al Educatiei Nationale, considera ca învatamântul românesc este foarte bun si ca se vorbeste prea mult de 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a distribuit, joi seara, pe pagina sa de Facebook, povestea unui medic specialist care nu a reusit sa se angajeze nicaieri, dupa 11 ani de scoala, iar pentru cele cateva ore predate la facultate ar urma sa primeasca doar 50 de lei pe luna, intrucat contributiile…

- Multe persoane sunt ingrijorate de ce ar putea spune in timpul somnului, iar un studiu recent al cercetatorilor francezi de la Spitalul Pitie-Salpetriere confirma ca temerile sunt justificate.

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud, Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale Bistrita-Nasaud si Societatea Scriitorilor din Bistrita-Nasaud organizeaza miercuri, 24 ianuarie 2018, ora 12:00, in sala "Gavril Scridon" a Bibliotecii Judetene (Bistrita,…

- O proteina cu potential anti-imbatranire, numita dupa o zeita din Grecia Antica ce tesea firul vietii, detine un potential neexploatat inca pentru tratarea mai multor boli, au descoperit oamenii de stiinta in cadrul unui studiu publicat in cel mai recent numar al jurnalului Nature, citat de Press Association.

- Deputatul Remus Borza a discutat despre blocajul pe care il impune Olanda, in ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Remus Borza a precizat ca Olanda ar avea enorm de pierdut in cazul aderarii țarii noastre, dar și ca Romania nu va avea curaj niciodata sa mearga intr-o instanța cu…

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a transmis in timp real Casei Albe, prin intermediul avocatului, intrebarile pe care le-a primit in cursul audierilor din Camera Reprezentantilor in ancheta contactelor cu Rusia, afirma surse citate de AP.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, luni, la Targu Mureș, intr-o conferința de presa, ca este nevoie de un numar mai mare de medici militari și vizeaza, fața de anul trecut, dublarea numarului de locuri pentru medicina militara la universitațile din Targu Mureș și București. „Principalul motiv…

- "Primarul Falca incearca sa isi mascheze incompetenta aruncand vina pe altii, acuzand factorul politic pentru pierderea banilor. USR Arad a demonstrat ca nu este asa, alocarea bugetara este transparenta si tine cont de performanta primarilor, nu de partid. Spre deosebire de Arad, municipiile Oradea…

- "Vorbim de sistemul de sanatate bazat pe asigurari sociale din Romania si pe finantarea absolut insuficienta. Avem in Romania, conform legii, asigurari sociale de sanatate obligatorii. Daca ma uit insa la faptul ca sunt aproape 5 milioane de contributori pentru aproximativ 19 milioane de persoane,…

- Echipa de specialiști sosita de la CNAIR a dispus amanatea recepției lotului 3 al Autostrazii A10, Sebeș-Turda, care are 12,5 kilometri și se intinde de la Aiud la Decea, o noua inspecție urmand sa fie facuta peste circa 90 de zile, timp in care constructorul trebuie sa remedieze problemele legate de…

- "Nu ma surprinde faptul ca sedinta CEx de la finalul lunii ianuarie se va tine la Iasi. E o practica sa aiba loc aceste reuniuni in alte localitatI decat Bucurestiul. Dar sper sa aflam ca premierul Tudose a fost imputernicit de partid sa semneze contractul pentru autostrada Iasi-Targu Mures. Daca…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National de maine, daca ar fi reprezentativ si ar asculta…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Mihai, a explicat, la interviurile Libertatea, motivele pentru care medicii de familie ar trebui sa semneze actele adiționale la Contractul-cadru, recunoscand totuși ca asistența medicala primara este subfinanțata, chiar daca, pentru…

- Un barbat și-a pierdut viața la spital în urma unui accident rutier produs aseara, 5 ianuarie, la Chișinau, în preajma cinematografului Gaudeamus, cu implicarea unui troleibuz de pe ruta nr.3. Directorul Regiei Transport Electric, Gheorghe Morgoci, a confirmat producerea accidentului,…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale nu obliga, dar roaga instituțiile subordonate sa nu ofere jurnaliștilor informatii fara coordonare Pe 20 noiembrie, Stela Grigoraș, ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a emis un ordin intern prin care „ruga”…

- Mai exact, este vorba despre o companie din trust care trebuie sa-i plateasca despagubiri substantiale sotiei lui Aurelian Temisan. Este vorba de nu mai putin de 28.000 de euro - cu mult mai mult decat solicitase actrita - si de daune majorate fata de etapa anterioara a procesului! Ce-i drept,…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, la Parlament, ca „se pune gaz pe foc” in legatura cu proiectul UDMR de inființare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara. Mai mult, Dragnea s-a intrebat, retoric, de ce a trebuit sa fie arestați niște oameni in…

- Medicul Mihai Lucan si fiul sau, eliberati sub control judiciar. Tribunalul Bucuresti a respins, in aceasta dimineata, cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva. Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca,…

- Viitorii medici de la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila sunt revoltati de faptul ca in biblioteca a fost filmat videoclipul cantaretei Carmen Serban, desi artista sustine ca a avut toate aprobarile necesare. A

- Camera Reprezentantilor, cea care a introdus proiectul legislativ initial in urma cu doar sase saptamani, va fi prima care va supune la vot, in cursul dupa-amiezii, actul normativ. Senatul va urma si el in cursul noptii de marti sau miercuri dimineata, dupa ce se vor finaliza dezbaterile maraton…

- Videoclipul unei manele a fost filmat in biblioteca prestigioasei Universitați de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București, dupa cum a semnalat ieri, pe Facebook, medicul cardiolog Vasi Radulescu. Medicul a primit un mesaj de la un student revoltat de cele intamplate. Acesta atrage atenția…

- In cadrul proiectului educational de voluntariat „MICII VOLUNTARI”, scolarii claselor a III-a B, C si D de la Școala gimnaziala „Duiliu Zamfirescu” Focsani, condusi de invatatoarele Gavrila Daniela, Sava Anca si Pricope Gina, au ajuns cu Mos Craciun la Centrul Comunitar…

- Implicarea unuia dintre parinti in tratamentul contra obezitatii infantile ajuta intreaga familie sa ia decizii mai sanatoase privind stilul de viata, conform unui studiu realizat la Facultatea de Medicina a Universitatii din Washington, citat de Xinhua. Echipa de cercetatori americani a testat un tratament…

- Compania Nationala de Asigurari în Medicina (CNAM) organizeaza pâna pe 31 martie 2018 campania anuala de informare a populatiei despre drepturile si obligatiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenta medicala (AOAM), actiune sustinuta de Ministerul Sanatatii,…

- Casa de Cultur a Municipiului Brila v invit duminic 17 decembrie 2017 s trecei pragul Casei Memoriale Petre tefnescuGoang pentru a redescoperi împreun valenele spirituale specifice cretine ale Crciunului în cadrul manifestrii sugestiv intitulat Art sacr i colind de lerui ler.De la ora 16.3...

- Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca dupa ce ar fi fost impinsa in fata metroului, tanara de 25 de ani ar fi incercat sa se ridice, insa a fost impiedicata si lovita cu piciorul de agresoare. La audieri, suspecta nu si-a recunoscut fapta, fiind incoerenta. Desi pe peron erau…

- O delegatie a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, condusa de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele UVVG, si lect. univ. dr. Onel Mircea, directorul medical al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, au avut, zilele trecute, o intrevedere, la Universitatea de Studii din Pavia (Italia),…

- UPDATE. Microbuzul rasturnat pe DN 15, intre Borsec și Tulgheș, in urma caruia doua persoane au decedat și mai multe au fost ranite, facea curse regulate intre Praga și Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip."E…