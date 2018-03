Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, decis sa plece din Romania: ”Vreau sa antrenez un club mare, sa castig in Europa!”. Gica Hagi a anunțat din nou ca este pe punctul de a pleca din Romania, daca i se ofera șansa de a pregati un club puternic din Europa ”Vreau sa antrenez un club mare, sa castig in Europa. Si, a doua dorinta,…

- Romania are potential pentru a deveni un hub de logistica in regiune, de unde sa se livreze catre tarile din regiune si chiar catre Turcia, iar anul acesta vor fi livrati circa 650.000 de mp de depozite de clasa A, sustine Laurentiu Duica, director al departamentului industrial Colliers International,…

- Tendinta din piata auto urmareste folosirea automobilelor impreuna cu alte persoane, in contextul in care majoritatea timpului o masina nu este folosita, sustine Christian von Albrichsfeld, head country Continental Romania, prezent in cadrul conferintei ZF Transport, Logistics & Automotive Summit…

- Piata auto migraza spre masinile autonome, electrice, in contextul in care clientii romani isi doresc sa fie in pas cu evolutia noilor modele de masini si cu tehnologia cu care vin acestea, a spus George Dorobantu, group CEO MHS Group si Automobile Bavaria, prezent in cadrul conferintei ZF Transport,…

- Romania are perspective bune pentru viitor, insa trebuie sa existe o singura directie structurata de discutie atat pentru autoritatile centrale, cat si pentru restul jucatorilor din economie, sustine Tal Lahav, CEO SIXT Group Romania, prezent in cadrul conferintei ZF Transport, Logistics…

- Industria auto trebuie sa fie sustinuta de un mediul legislativ simplu si clar, care sa includa si partea IT, sustine Radu Stefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, prezent in cadrul conferintei ZF Transport, Logistics & Automotive Summit 2018, organizata de Ziarul Financiar.…

- Compania canadiana de IT OSF Global a deschis un nou biroul, la Craiova, si va reloca echipa de la Pitesti intr-un sediu mai mare, ajungand la sapte centre pe plan local, parte a strategiei de extindere la nivel national. “Ca parte a strategiei noastre de expansiune, luna aceasta am deschis…

- Ploieștiul și DN 1 – posibile tinte ale unor tacuri inamice Fl. Tanasescu “Nu, nu s-a trezit Jandarmeria Romana sa faca astazi, maine și poimaine exerciții antiteroriste la Ploiești și la Paulești, pentru a panica oamenii. Aceste simulari sunt imperios necesare, in contextul internațional actual”, a…

- In Austria va fie voie sa se aprinda tigara in baruri si restaurante, cu toate polemicile nascute in jurul acestei chestiuni. In schimb, nu va fi voie sa se fumeze in masina daca sunt persoane minore. Tocmai pentru a impaca si capra si varza, noul guvern format din Partidul Popular (OVP),…

- Masina electrica LSEV are mai putin de o suta de piese in componenta, din nylon, poliester biodegradabil si poliuretan. Sasiul si motorul sunt facute din metal, dupa metodele traditionale de fabricatie. Este potrivita pentru oras, iar inginerii spun ca ar fi chiar de cinci ori mai rezistenta decat…

- Costel Galca participa la Ploiesti la turneul "Legenda Lupilor", organizat pentru a marca retragerea lui Daniel Chirita. Aici a discutat si despre alagerile FRF, programate la data de 18 aprilie, dar si despre fosta sa echipa, FCSB. "Am fost cu Ionut (n.red. - Lupescu) prin tara…

- Daca la ora actuala LOGANUL si DUSTERUL sunt cele mai vandute modele in Europa, Dacia pregateste noi autoturisme. De la Duster Kaptur, la Kwid, producatorul autohton se impune puternic pe piata

- Polițiștii Postului de poliție Maciuca și Serviciului Rutier au depistat in trafic, pe Drumul Național 67 B, un autoturism in care se transportau ilegal 55 de kg de pește viu. Masina era condusa de un barbat din municipiul Craiova, care ...

- Schimbarile majore introduse de standardul IFRS 9 sunt estimarea pierderii folosind elemente anticipative si reflectarea pierderii asteptate pe toata durata de viata pentru credite performante care au un risc crescut fata de momentul creditarii. Un nou standard de contabilitate este pe…

- Masina anului 2017 in Europa este Volvo XC40! Modelul suedez, care a fost apreciat cel mai mult de jurati, a fost anuntat drept castigator in cadrul unui eveniment organizat cu doar cateva ore inainte de startul primelor zile a Salonului Auto de la Geneva dedicate presei auto.

- Reprezentanții operatorilor economici din regiunea de dezvoltare Sud-Vest, respectiv din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Valcea care tranzacționeaza, comercializeaza și furnizeaza produse și servicii supuse regimului de control al exportului sau unor sancțiuni internaționale au beneficiat, astazi,…

- Britanica Laura Muir a urcat pe podium la Campionatele Mondiale de sala de la Birmingham dupa un drum de șapte ore cu taxiul prin viscol și zapada. Europa e sub asediul zapezii și al viscolului de cateva zile, iar vremea de afara i-a incurcat planurile britanicei Laura Muir. Atleta urma sa plece miercuri…

- In timp ce Europa este cuprinsa de un val de ger, Australia se confrunta cu ploi torentiale. Zeci de case si masini din orasul Townsville au fost inundate in ultimele 24 de ore, din cauza ploilor torentiale, informeaza abc.net.

- In timp ce Europa este cuprinsa de un val de ger, Australia se confrunta cu ploi torentiale. Zeci de case si masini din orasul Townsville au fost inundate in ultimele 24 de ore, din cauza ploilor torentiale, informeaza abc.net.

- Un barbat a condus o mașina de la cel mai nordic pana la cel mai sudic bar de pe Pamant. Un barbat a condus o mașina sport in 21 de țari, pornind de la cel mai nordic bar din lume și terminand la cel mai sudic. Britanicul Ben Coombs (38 de ani) din Plymouth, Devon, a șofat aproximativ 32.186 de kilometri…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- Anul 2018 a inceput cu bine pentru importatorii de mașini noi din Republica Moldova. Țara noastra a menținut ritmul pozitiv al vanzarilor de mașini noi inregistrat pe parcursul lui 2017, cand a fost o creștere de +31.7%.

- Un barbat a fost ranit, in urma cu putin timp, pe bulevardul Decebal din Craiova, in zona Reloc, dupa ce a fost lovit de o masina, care circula din directia Pod Electro spre Gara. Persoana lovita este in stare grava, ...

- Industria de transport aerian civil din Rusia este considerata cea mai periculoasa din Europa – sunt mai ales riscante zborurile efectuate de transportatorii aerieni regionali. Pentru a nu-i speria pe fanii de fotbal sa vina la Cupa Mondiala din 2018 in Rusia, in ajutorul aviatiei ruse ar trebui sa…

- Minorul in varsta de 16 ani a lovit cu masina pe data de 22 ianuarie un agent de politie pe strada Bucura din Craiova. Baiatul a fost trimis in judecata pentru ultraj si conducerea unui autoturism fara a poseda permis de conducere.

- Mai multe mașini se pare ca au fost sparte noaptea trecuta in Ploiești, in zona de nord! Dupa ce un ploieștean a sesizat poliția luni dimineața, 12 februarie, oamenii legii s-au deplasat pe strada Petuniei unde barbatul iși lasase mașina parcata peste noapte. Acolo polițiștii au descoperit…

- Polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a accelerat, trecand chiar pe roșu și incalcand toate regulile de circulație. In cele din urma a pierdut controlul autoturismului, a lovit doua mașini și a ranit grav o persoana care a fost transportata de urgența de Smurd la spitalul…

- Mare atentie la hotii care te "vaneaza" in parcare sau in trafic pentru a-ti fura lucrurile din masina sau chiar masina! Daca mergi pe ideea ca tie nu ti se poate intampla, te inseli! Jurnalistii revistei Promotor ne spun opt dintre cele mai eficiente metode folosite de hoti, de-a lungul timpului, la…

- Mașina de spalat este acel tip de electrocasnic pe care nu il schimbi foarte des și tocmai așa se explica multiplele pretenții ce le poți avea vis a vis de o astfel de alegere. Un strict necesar la ora actuala, o astfel de mașina are din start o lista de aspecte ce ghideaza un utilizator, cel mai probabil…

- In urma anchetei, oamenii legii au stabilit ca barbatul a fost ajutat de alti trei prieteni ca sa stearga urmele. Acestia au dezmembrat autoturismul. Miercuri, s-au efectuat mai multe percheziti la locuintele suspectilor. Politistii au ridicat mai multe componente ale masinii. Soferul a fost…

- Un sofer din Craiova care, in urma cu trei saptamani, a lovit pe trecerea de pietoni o fetita si pe tatal ei, apoi a fugit de la locul faptei, a fost retinut, marti seara, in urma a 11 perchezitii domiciliare in judetul Dolj. Au fost retinuti si trei prieteni ai barbatului.

- Adelina Pestritu a anuntat ca a fost ceruta de sotie de iubitul ei, Virgil Steblea, si a acceptat. Adelina Pestritu se teme: "Exista riscul ca dupa o extrauterina sa urmeze o a doua!" "Da, m-a cerut de sotie. Mi-a cazut capul cand m-a cerut de sotie. M-a cerut de sotie inainte sa aflu…

- Un indicator de avertizare a fost montat joi dimineața, exact in locul de unde a fost ridicata ulterior prima mașina, un autoturism marca BMW cu numere straine. Este vorba despre zona OMV, aproape de stadionul Cetate. Semnul de avertizare a aparut peste noapte, de fapt in cursul acestei dimineți. Mașina…

- Directorul Aeroportului Cluj prezideaza o importanta conferinta de profil la Singapore David Ciceo, directorul general al Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj, prezideaza una dintre cele mai prestigioase conferinte din domeniul aviatiei, „Operational Excellence in Airports Summit 2018”, care…

- Piata auto europeana este formata in mare parte din SUV-uri (cel mai bine vandut a fost Nissan Qashqai), care detin 29%, urmate de modele de segment B (Renault Clio) cu 21% si cele de segment C (VW Golf) cu 19%. La polul opus este segmentul Sport (Audi...

- Doua femei au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marti in comuna Bucerdea Granoasa. Masina in care se aflau a fost lovita de un autoturism al carui sofer se afla sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, accidentul a fost sesizat la Politia Blaj in 23 ianuarie, in jurul orei 8.00. S-a petrecut…

- vezi prezentarea Unii soferi isi schimba rar masina, asa de rar ca o tin peste 15 ani. Bineinteles majoritatea celor care isi schimba rar masina prefera modelele japoneze. Compania de cercetare auto iSeeCars a analizat peste 650.000 de masini vandute anul trecut, fabricate intre anii 1981-2002, pentru…

- Un șofer care, sâmabata, a lovit cu mașina o fetița în vârsta de un an și șapte luni și pe tatal acesteia, în timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni, în Craiova, este cautat de doua zile.

- Presedinte al ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) si expert in industria auto, Gabriel Sicoe a vorbit intr-un interviu pentru „Adevarul“ despre piata auto de la noi, avalansa de importuri de masini second-hand, programul Rabla, precum si despre mult asteptata autostrada Pitesti-Sibiu.

- Fotocredit: Volkswagen Grupul Volkswagen a raportat pentru 2017 o creștere a vanzarilor de 4.3%, livrand prin intermediul brandurilor de sub umbrela sa nu mai puțin de 10.74 milioane de autovehicule. Totalul afișat pare sa plaseze compania germana in postura de lider al constructorilor de autovehicule,…

- Dumitru Dragomir i-a luat apararea lui Gigi Becali in razboiul cu Armata si a vorbit despre favoritele la castigarea titlului in Liga 1. ...despre lupta la titlu: "Craiova are stadion, are antrenor, dar nu cred ca are echipa de titlu. Are suporteri tari de tot. Doar doua echipe se pot bate la titlu:…

- Trei autoturisme au fost avariate vineri pe o strada din Faget. Imaginile dau dreptate mai multor martori care sustin ca un sofer nu a acordat prioritate si a lovit in plin o alta masina care circula regulamentar. In urma impactului, o Dacia 1310 a ricosat intr-o masina parcata. Politistii fageteni…

- Pentru a te asigura ca te deplasezi in siguranta, alege varianta cea mai simpla: inchiriaza o masina. Cea mai buna varianta pentru nevoile tale in cazul in care iti propui o vacanta la munte este un automobil 4 x 4. Crezi ca bugetul tau va fi afectat de o astfel de alegere? Dimpotriva, costurile…

- 600 de masini EcoSport ies zilnic pe poarta fabricii din Craiova, iar primele unitati au fost livrate anul trecut clientilor din pietele europene. Noul autoturism este cel mai avansat si complex produs in Romania.

- Si-a infruntat frica de noi inceputuri si a reusit sa-si faca loc in lumea barbatilor europeni. Vorbim despre o tinara din Moldova, care munceste in cadrul Asociatiei Europene a Industriilor Constructoare de Masini din capitala Belgiei, Bruxelles. La doar 25 de ani, Olga Chilat se poate lauda cu un…