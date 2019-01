Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul BNR a raspuns acuzațiilor potrivit carora Banca Naționala ar fi putut sa intervina sa opreasca acest curs, și ca cei de la BNR submineaza eforturile Guvernului de a crește puterea de cumparare a populației. „In aceasta noapte a fost o depreciere masiva pe piețele internaționale,…

- Ministrul Finantelor a subliniat ca „impozitul pentru UAT-uri, adica autoritatile locale, la 100%” se va regasi in Legea bugetului de stat pentru 2019, iar masura va fi aplicata de la 1 ianuarie 2019. „Nu este nicio veste. Este ceea ce am promis si ceea ce am facut. Ei sigur stiu acest lucru.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut, sambata dimineata, intr-o emisiune, ca lista rusinii, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului dispare din ianuarie, iar aplicare popririlor in prima parte a acestui an.

- Cel putin patru persoane au fost ucise marti, in Piata de Craciun din Strasboirg, si altele au fost ranite, iar presupusul autor al atacului este Cherif C., nascut in 1989, potrivit unor surse citate de Le...

- Microsoft Romania anunța numirea lui Daniel Rusen in rolul de Director de Marketing și Operațiuni, incepand cu data de 1 decembrie. Daniel Rusen s-a alaturat Microsoft Romania in anul 2011 ca Product Marketing Manager, iar un an mai tarziu a preluat funcția de Distribution Lead, cu misiunea de a conduce…

- Banca Nationala a Romaniei a injectat, luni, in piata bancara, 5,315 miliarde de lei, printr-o operatiune de tip repo cu scadenta la 7 zile, la o dobanda de 2,5% pe an, egala cu dobanda cheie. De asemenea, BNR a afişat, în prima parte a zilei de luni, un nivel mediu al dobânzii la depozitele…

- Banca Nationala a Romaniei a injectat, luni, in piata bancara, 5,315 miliarde de lei, printr-o operatiune de tip repo cu scadenta la 7 zile, la o dobanda de 2,5% pe an, egala cu dobanda cheie. De asemenea, BNR a afisat, in prima parte a zilei de luni, un nivel mediu al dobanzii la depozitele…

- Oradenii care au dorit sa i-a pulsul tranzactiilor imobiliare, sa vada care sunt ultimele trenduri in materie de constructii de locuinte si design interior au avut ocazia sa afle informatii despre acestea dintr-un singur loc. Un targ de imobiliare, constructii si design interior, la care…