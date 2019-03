Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va organiza, in urmatoarea perioada, burse ale locurilor de munca dedicate special muncitorilor romani din tari ale UE, pentru a convinge cat mai multi sa revina in tara, mai ales pentru a lucra in sectorul constructiilor, unde salariul minim a crescut considerabil.…

- Romania a reusit sa finalizeze negocierile cu Parlamentul European pe toate cele patru directive si regulamente referitoare la piata muncii pentru care si-a luat angajamentul pe perioada in care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene, a sustinut, miercuri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale,…

- Guvernul se reuneste, marti, incepand cu ora 13.00, in sedinta, pe ordinea de zi suplimentara urmand a fi introdusa si Ordonanta privind majorarea alocatiilor pentru copii, daca proiectul primeste toate avizele de la ministere. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat deja ca proiectul ordonantei de…

- Presedintia romana la Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu pe Directiva privind echilibrul dintre viata profesionala si cea de familie a parintilor si ingrijitorilor, informeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale intr-un comunicat transmis vineri…

- Reuniunea presedintilor Conferintei Organelor Specializate in Afaceri Comunitare si Europene (COSAC) incepe duminica la Parlamentul Romaniei, fiind primul eveniment organizat de Senat si Camera Deputatilor in cadrul dimensiunii parlamentare a Presedintiei rotative a Consiliului UE, detinute de Romania.…

- Programul ”Ambasador Junior la Uniunea Europeana” reprezinta o premiera la nivelul Uniunii Europene, urmand sa se desfașoare in primul semestru din 2019, in timpul Președinției Romaniei la Consiliul UE. ”Ambasador Junior la Uniunea Europeana” este un program dedicat copiilor și adolescenților,…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat in transparenta decizionala un proiect de hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 299 2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie. Proiectul…

- Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati a primit noi competente pentru a sprijini persoanele cu dizabilitati care au nevoie de tehnologie asistiva, anunta Ministerul Muncii. Astfel, ANPD va putea acorda persoanelor cu dizabilitati subventii din fonduri externe nerambursabile, pentru…