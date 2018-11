Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Țaranului Roman va așteapta joi, 22 noiembrie 2018, de la ora 18, la Clubul Țaranului, la ultima dintre cele patru intalniri din mini-seria de conferințe pe teme etnomuzicologice. Speranța Radulescu, profesor asociat și conducator de doctorate la Universitatea Naționala de Muzica…

- O campanie a Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania «Elie Wiesel» a scos la iveala marturii coplesitoare ale victimelor exterminarii naziste. Acestea au povestit atat ororile prin care au trecut, dar si intamplari despre cei care le-au stat alaturi si care si-au riscat viata…

- Expozitia itineranta "Cu tenda" - Povesti cu aromani poposeste de vineri la Centrul multimedia "Mala Stanica" in Skopje, Macedonia, anunta Muzeul National al Taranului Roman, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Evenimentul de deschidere, care va avea loc incepand cu ora 18,00, include si un concert…

- Muzeul Național al Țaranului Roman va așteapta joi, 25 octombrie 2018, de la ora 18.30, la Clubul Țaranului, la o noua intalnire din seria Conferințelor de la Șosea. Radu Umbreș, antropolog in cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București, va vorbi despre Enigma culturilor…

- Pornind de la propunerea Romaniei București, 10 octombrie 2018. Dupa mai bine de 13 ore de negocieri, Consiliul miniștrilor Mediului din Uniunea Europeana a aprobat marți, 09 octombrie 2018, noua forma a Regulamentului privind standardele de emisii CO2 pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare…

- Muzeul Național al Țaranului Roman va așteapta joi, 11 octombrie 2018, de la ora 18, la Clubul Țaranului, la a treia dintre cele patru intalniri din mini-seria de conferințe pe teme etnomuzicologice. Speranța Radulescu, profesor asociat și conducator de doctorate la Universitatea Naționala de Muzica…

- La evenimentul organizat in Piata Elie Wiesel din Sectorul 1 al Capitalei au participat si primarul Gabriela Firea, ambasadorul Israelului in Romania, Tamar Samash, ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, precum si directorul general al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania…

- Dezbaterea "Istoria ca fabrica de adevaruri?", in jurul romanului "Efectul fluturelui", o docuficțiune legata de echipele studențești specifice Școlii Sociologice de la București din deceniul al patrulea al secolului trecut, semnata de Doina Jela, este programata pe 9 octombrie, la Muzeul Țaranului,…