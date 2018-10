Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan a declarat ca va raspunde acuzatiilor Gabrielei Firea la Comisia de aparare din Senat ce va avea loc marti, subliniind ca toate aceste precizari trebuie facute intr-un cadru institutional. Dan a mai spus ca raportul clasificat privind protestele va ajunge, luni, la Comisia de aparare.

- Liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi, la Constanta, ca in opinia sa rectificarea bugetara aprobata de Guvern nu va asigura surse de finantare pentru administratiile locale si pentru proiectele locale sau nationale, de investitii si, totodata, va lasa Trezoreria statului fara…

- Consilierii liberali din cadrul Consiliului Judetean au anuntat inaintea inceoperii sedintei de miercuri, 22 august, ca vor retrage proiectul numarul 12 de pe ordinea de zi, acesta facand referire la acordarea unor facilitati la transport pentru elevii si studentii din judet. Motivul este simplu: au…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea si secretarul de stat Claudiu Sorin Rosu Mares au cerut autoritatilor locale din Zalau exigenta in masurile de prevenire a raspandirii si eradicarea Pestei Porcine Africane (PPA) la nivelul judetului Salaj. In conditiile existentei celor doua…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. ‘Joi va fi prezentarea…

- Secretarul de Stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu, demonteaza speculațiile așa-zișilor analiști economici din tabara opoziției de dreapta, potrivit carora autoritațile publice locale ar avea de pierdut de pe urma «micii reforme fiscale», adoptata de Parlament.

- Conducerea casei de Sanatate "fura din banii pacientilor" 90 persoane, functionari si membri ai conducerii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a celei a Municipiului Bucuresti, dar si reprezentantii unor firme private, au fost trimisi în judecata într-un dosar vizând decontarea…

- DNA precizeaza, vineri, ca modificarile la Codul Penal, adoptate de catre Parlament, vor duce la dezincriminarea unor categorii ample de fapte pedepsite de lege, dar si la clasarea unor dosare pe rol, deoarece au fost incluse conditii suplimentare in sfera infractiunilor. Directia Nationala…