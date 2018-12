Stiri pe aceeasi tema

- Delegati din aproximativ 200 de tari reuniti in cadrul Conferintei anuale a Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice cadrul (COP24), la Katowice, au adoptat sambata regulile de aplicare a acordului de la Paris impotriva schimbarilor climatice, relateaza AFP. Conferinta…

- Ceremonia oficiala de deschidere a COP24 a avut loc pe data de 3 decembrie 2018, in prezenta sefilor de state si de guverne si a fost urmata de sustinerea de declaratii nationale si de semnarea declaratiei "Solidarity and Just Transition Silesia Declaration". Delegatia Romaniei la Conferinta de la Katowice…

- COP24 - cea de-a 24-a conferinta anuala a ONU privind schimbarile climatice a inceput cu doua ore intarziere la Katowice, in Polonia, avand drept fundal alerta rosie lansata de IPCC - Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei, relateaza AFP. Dezastre meteo, incidenta asupra sanatatii sau…

- Amenintarile legate de schimbarile climatice prezinta riscuri "extreme" pentru doua treimi dintre orasele africane, din cauza cresterii populatiei si a infrastructurilor slabe, potrivit unui raport publicat miercuri, scrie agerpres.ro.

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat luni si marti la Conferinta anuala a NATO pe tema controlului armamentelor, dezarmarii si neproliferarii armelor de distrugere in masa, desfasurata la Reykjavik, in Islanda, el subliniind…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns marti noaptea la un acord pentru o reducere cu 35% a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi pana in 2030, insa unele tari si-au exprimat dezamagirea fata de lipsa de ambitie dupa publicarea unui raport alarmant al expertilor ONU cu privire la incalzirea…

- Seful DSU, Raed Arafat, indeamna populatia sa isi asigure bunurile Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Foto: Arhiva. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, îndeamna populatia sa îsi asigure bunurile, mai ales având…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a gazduit, la New York, in marja participarii la dezbaterile generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, o reuniune cu omologii din statele francofone africane, ocazie cu care au fost abordate aspecte ale modului in care schimbarile…