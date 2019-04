Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza vineri, la Bucuresti, conferinta la nivel inalt privind cercetarea agricola, inovarea si bioeconomia, desfasurata in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul de resort, Petre Daea, va deschide lucrarile…

- Conferința la nivel inalt privind cercetarea agricola – baza de dezvoltare a agriculturii europene, zonelor rurale și a bioeconomiei In data de de 5 aprilie 2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va organiza la Palatul Parlamentului conferința la nivel inalt privind cercetarea agricola,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, directori de banci, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai mediului academic participa marti la cea de 23-a editie a Conferintei Europene pentru Guvernanta…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale organizeaza, in perioada 27-29 martie 2019, la București, ”Intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din Statele Membre UE”. Reuniunea organizata in contextul Președinției Romaniei a Consiliului Uniunii Europene este dedicata dezbaterii…

- Reinnoirea generațiilor in agricultura, o tema prioritara in contextul negocierilor Politicii Agricole Comune (PAC) post 2020 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale organizeaza, in perioada 27-29 martie 2019, la București, ”Intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din Statele…

- Petre Daea: „Romania se numara printre țarile membre ale UE in care fermele familiale joaca un rol important in securitatea alimentara, dezvoltarea economica și rurala” Conferința privind viitorul fermelor familiale in perspectiva lansarii “Deceniului ONU privind Fermele Familiale (2019-2028)”, eveniment…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale organizeaza, sub egida Președinției Romaniei la Consiliul UE, pe 1 martie 2019, la București, la Palatul Parlamentului, Reuniunea informala a miniștrilor in domeniul Comunicațiilor (TTE), precedata, cu o zi inainte, de cea de-a treia Conferința…

- Programul premierului Viorica Dancila de joi, 10 ianuarie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului: - Intrevedere cu ministrul delegat pentru afaceri europene al Republicii Franceze, Nathalie Loiseau (11,00 - Palatul Victoria) - Participare la ceremonia de deschidere a Presedintiei…