- Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International in Romania, a deschis o noua statie sub franciza Rompetrol Partener in comuna Patrauti, judetul Suceava. Statia a fost construita si este operata de firma Euro Vasilas."Continuam sa ne dezvoltam reteaua de statii de carburanti, iar…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila și ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici au anunțat, astazi, la Falticeni, ca primariile din județ care fac parte din proiectul „Suceava – utilitați și mediu la standarde europene” au scapat de povara plații ratelor și dobanzilor la creditul contractat pentru…

- Raportul special al Grupului interguvernamental de experti in evolutia climei (GIEC) consacrat schimbarilor climatice, desertificarii, degradarii solurilor, gestionarii durabile a terenurilor, securitatii alimentare si fluxului de gaze cu efect de sera din ecosistemele terestre, a fost aprobat miercuri…

- Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anuntat ca cele 61 de primarii care fac parte din proiectul „Suceava – utilitati si mediu la standarde europene" vor primi de la Guvernul Romaniei 30 de milioane de lei pentru plata sumelor restante la creditul contractat pentru ...

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca cele 61 de primarii implicate in proiectul „Utilitați și mediu la standarde europene” vor primi 30 de milioane de lei la rectificarea bugetara, pentru plata datoriilor acumulate in cadrul acestui program. El a facut anunțul astazi, dupa ce…

- Risipa alimentara se va afla in centrul discutiilor ce vor fi purtate incepand de vineri la Geneva de reprezentantii Grupului interguvernamental de experti in evolutia climei (GIEC) pe tema utilizarii terenurilor si a alimentatiei mondiale, informeaza AFP. Cu ocazia acestei reuniuni, jurnalistii de…

- Imaginile realizare intr-o comuna din Suceava au creat o adevarata isterie in medul virtual. Membrii unei familii s-au fotografiat pe munte cu buchete mari de flori de colt in mana. Politia, Garda de Mediu si Agentia Nationala pentru Arii Protejate au pornit anchete in acest caz. Drumetia pe munte s-a…

- Peste 160 de alergatori au empatizat cu cauzele Grupului de Inițiativa pentru Fundația Comunitara Bucovina. Suceveni și nu numai, sportivii profesioniști sau amatori au alergat pentru a strange bani pentru cauze nobile și pentru a demonstra ca sportul ne poate aduce impreuna. Duminica, 30 iunie 2019,…