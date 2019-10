Conferința internațională: „Implementation of the UN 2030 SDGs…

Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul Guvernului Romaniei, organizeaza pe 4 octombrie Conferința internaționala: „Implementation of the UN 2030 SDGs in the Black Sea Region”. Conferința iși propune sa ofere o platforma de dialog și schimb de bune practici intre agenții guvernamentale, universitați, ONG-uri, dar și alte entitați in vederea implementarii Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabila in regiunea Marii Negre. La eveniment participa Consilierul de stat Laszlo BORBELY; profesorul Eden MAMUT, secretar general al Black Sea Universities Newtork; excelența sa Aristotelis V. XENAKIS,…