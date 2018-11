Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea Consiliului Superior al Magistraturii a debutat vineri, 16 noiembrie, la Sala Unirii din Alba Iulia. Evenimentul a inceput cu intonarea Imnului Romaniei, in interpretarea lui Gheorghe Zamfir, la nai, urmata de cuvantul de deschidere adresat de judecator Simona Marcu, presedintele Consiliului…

- ”Sa ne imaginam o justiție in care sa fim cu toții mai drepți și hotarați, cinstiți și curați, blanzi dar și prieteni necondiționați ai adevarului și dreptații”, a fost mesajul de deschidere adresat de catre Consiliul Superior al Magistraturii in cadrul conferinței ”O istorie a justitiei moderne, de…

- Procurorul general, Augustin Lazar, participa vineri dimineata la conferinta dedicata Centenarului Marii Uniri organizata de catre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) la Sala Unirii din Alba Iulia. La conferinta "Centenarul Marii Uniri - o istorie a justitiei moderne, de la unitatea nationala…

- Implinirea a 100 de ani de la Marea Unire constituie un bun prilej pentru abordarea, din perspective diferite, a unor aspecte ce prezinta o importanta deosebita pentru justitia din Romania. Celebrarea Centenarului Marii Uniri, inclusiv de catre sistemul judiciar, este o datorie morala si istorica, in…

- Sala Unirii din Alba Iulia, intrata in reabilitare la inceputul acestui an, va fi deschisa pentru public doar in data de 1 Decembrie, urmand sa fie inchisa din nou pana, cel mai probabil, la vara, cand se estimeaza ca va fi finalizata restaurarea intregii cladiri. Incaperea centrala, in care cei 1.228…

- Consiliul Superior al Magistraturii organizeaza vineri, in data de 16 noiembrie, Conferinta Centenarul Marii Uniri – o istorie a justitiei moderne, de la unitatea nationala la diversitatea europeana, la Alba Iulia, in Sala Unirii din cadrul Muzeului National al Unirii. La aceasta conferinta vor participa…

- "Comisia Europeana, impreuna cu partenerii internationali si statele membre, au subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta impotriva coruptiei sunt de o importanta fundamentala. Dupa revocarea sefei DNA anul acesta, procedura de revocare…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justiției se reactiveaza, potrivit unor surse din domeniu. Oficial, forul ar urma sa puna in aplicare avizul Comisiei de la Veneția. Comisia de la Venetia a…