Canalele media rusesti RT (Russia Today) si Sputnik nu vor putea sa participe la o conferinta internationala consacrata libertatii presei la Londra din cauza rolului lor activ in dezinformare, a anuntat luni guvernul britanic, citat de AFP. Mai multi ministri si circa 1.000 de jurnalisti si reprezentanti ai societatii civile urmeaza sa ia parte la aceasta conferinta organizata in comun cu Canada, care se va desfasura miercuri si joi in capitala britanica. Dar "noi nu am acreditat RT si Sputnik din cauza rolului lor activ in difuzarea dezinformarii", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului…