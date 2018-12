Conferința anuală a liderilor universităților europene – CESAER la Universitatea Politehnica din București Pe parcursul celor 200 de ani, poziția UPB s-a dezvoltat constant in cadrul ecosistemului național și internațional de instituții de invațamant superior tehnic, oferind perspective solide pentru aprofundarea raporturilor de cooperare in toate domeniile de interes. Acest moment remarcabil in istoria UPB continua sa fie celebrat printr-o suita de evenimente științifice și culturale, menite sa consolideze prestigiul dobandit in cei peste doua sute de ani de existența și sa reafirme calitatea invațamantului superior romanesc. Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) a gazduit Adunarea Generala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu se produce o schimbare a politicilor Guvernului de la București, Articolul 7 ar putea fi activat chiar in perioada in care Romania deține președinția Consiliului UE, ceea ce ar fi ”o situație foarte urata”, a declarat europarlamentarul german Elmar Brok pentru Digi24, relateaza B1tv.ro.Activarea…

- Romania a pierdut intre 1,8 si 2 miliarde de euro din fondurile totale alocate in valoare de 19,5 miliarde de euro intr-un domeniu sensibil pentru tara noastra, cel al infrastructurii de transport, a declarat, luni, comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu. Comisarul european…

- "Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste…

- Comisarul european Corina Cretu a salutat vineri modul in care Romania a realizat alocarile din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru cercetare si inovare. "Salut modul in care Romania a realizat alocarile din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru inovarea intreprinderilor mici si…

- 'Salut modul in care Romania a realizat alocarile din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru inovarea intreprinderilor mici si mijlocii, transfer de tehnologie, cercetare privata si infrastructuri de cercetare si inovare, sprijin al clusterelor de inovare si construirea de legaturi intre…

- La mare distanta, pe locul 14, regasim Bucuresti (57 de puncte) in aceasta cercetare facuta de Storia.ro si D&D Research. Locuitorii unui oras au putut sa-si exprime parerea doar pentru facilitatile educationale din orasul lor. Perceptia cetatenilor asupra oraselor si cartierelor cu cele mai bune facilitati…

- la Universitatea Politehnica din Bucuresti Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) a deschis astazi portile celei de-a 31-a editii a Adunarii Generale a CESAER - una dintre cele mai importante asociatii universitare la nivelul Uniunii Europene. Evenimentul reuneste reprezentantii a peste 50 de…

- PNL solicita Guvernului sa foloseasca banii europeni alocati pentru autostrazi care sa lege toate regiunile Romaniei si sa trimita “de urgenta” la Comisia Europeana cererea de finantare pentru studiul de fezabilitate al autostrazii Moldova Iasi – Targu Mures, a anuntat, marti, presedintele PNL, Ludovic…