Printre participantii care vor avea expuneri in cursul conferintei se numara Constantin Ivan, secretar de stat in Ministerul Economiei, Alexandru-Valentin Tachianu, secretar de stat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Paula Pirvanescu, secretar de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.



Evenimentul reprezinta un prim pas, extrem de important, in deschiderea unor noi cai de comunicare si cooperare in domeniul protectiei consumatorilor, in special in ceea ce priveste siguranta produselor si necesitatea eliminarii dublului standard, precizeaza…