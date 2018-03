Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Andy Monfried a devenit fondator si CEO al companiei Lotame, dupa ce era sa moara, impreuna cu sotia lui, intr-un atentat cu bombe organizat de miscarea Hamas la Israel, scrie CNBC Make It. Andy Monfried si sotia lui se aflau la Ierusalim, cand restaurantul in care mancau…

- O explozie a vizat marti convoiul premierului Autoritatii Palestiniene (AP) Rami Hamdallah, in Fasia Gaza, soldata cu sapte raniti usor si care a aplicat o noua lovitura reconcilierii deja in dificultate intre formatiunile palestiniene rivale, relateaza AFP. Hamdallah si influentul sef al serviciilor…

- Statele Unite si-au consolidat pozitia de cel mai mare exportator de arme din lume in ultimii cinci ani, asigurand aproximativ o treime din armele comercializate la nivel global, conform unui studiu prezentat luni de Institutul International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm, citat de…

- Poporul sirian nu mai are liniște de aproape opt ani. Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat vineri ca “suferința neincetata a civililor sirieni reprezinta un eșec rușinos al voinței politice și noi drame in istoria acestui conflict ajuns la deprimanta aniversare a șapte…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca sustine un referendum in ceea ce priveste redefinirea familiei, cerut printr-o petitie de 3 milioane de persoane, afirmand ca la Bruxelles este catalogat "un conservator" pentru ca sustine initiativa. "Nu din cauza mea se intarzie lucrurile,…

- Comisia de negociere din cadrul Complexului Energetic Oltenia, intrunita miercuri intr-o noua ședința, nu s-a bucurat de prezența directorului general Sorin Boza, aflat la Ministerul Energiei dupa revenirea marți seara de la Bruxelles. In lipsa lui Boza, liderii de sindicat nu au renunțat la…

- Clasamentul mizeriei Sarmana noastra țarișoara pare a fi condamnata la perpetua mizerie. O spunem chiar noi, iar indicatorii companiei Bloomberg par sa confirme afirmațiile noastre. De ani de zile, Bloomberg publica la fiecare început de an un „Clasament al mizeriei" (Misery Index),…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- Juncker, despre condamnarea lui Valcov. Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles. La final, cei doi au susținut o conferința de presa , in cadrul careia președintele Comisiei Europene a fost intrebat și despre consilierul premierului…

- La un moment dat, unul dintre jurnaliști a pus o intrebare comuna pentru Viorica Dancila și Jean-Claude Juncker despre pastrarea consilierului primului ministru in Guvern, Darius Valcov, asta in ciuda faptului ca acesta a fost condamnat, in prima instanța, la 8 ani de inchisoare cu executare.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirii Corina Cretu a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri…

- Remarcile sale au fost facute in timpul unei ceremonii de inaugurare a unei camere de urgenta fortificate in Centrul Medical Barzilai din orasul Ashkelon (sud). Sambata, un dispozitiv exploziv atasat de gard a ranit patru soldati israelieni. "Orice act de agresiune din partea teroristilor…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Justitia belgiana a somat vineri Facebook sa inceteze sa-i urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi si care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro, decizie impotriva careia gigantul internetului si-a anuntat intentia de a face apel,…

- Theresa May a declarat la Conferinta pe probleme de securitate care are loc la Munchen, ca exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul si a subliniat faptul ca regatul va parasi Uniunea Europeana. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea…

- Patru soldati israelieni au fost raniti sambata intr-o explozie la granita cu Fasia Gaza, potrivit armatei care a replicat deschizand focul asupra unui post de observare din enclava palestiniana, relateaza AFP preluat de agerpres. Este unul dintre cele mai serioase incidente de la granita dintre…

- Intervenția publica a președintelui Klaus Iohannis a declanșat un val de atacuri de la Bruxelles. Printr-un mesaj postat pe Facebook, europarlamentarul Norica Nicola il critica dur pe șeful statului, dupa declarația avuta in cadrul conferinței de presa de la Cotroceni.

- Europarlamentarul Norica Nicolai lanseaza un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declarația de presa de la Cotroceni. Aceasta susține ca intervenția publica a președintelui a avut un singur scop: „sa arate poporului ca s-a intors din vacanța”. Mai mult, Nicolai considera ca președintele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara, la Antena 3, ca situatia celor trei spitale regionale care ar trebui construite, din fonduri europene, la Cluj, Craiova si Iasi nu este una „pe care ne-am fi dorit-o” si se cauta solutii si vinovatii pentru intarzieri, explicand ca pentru unul dintre spitale…

- Am trecut prea repede peste un moment politic important al inceputului de an. Intalnirea de la Cotroceni dintre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD, Liviu Dragnea. Discutia dintre cei doi a avut loc dupa investirea Guvernului Dancila si inaintea vizitei presedintelui Romaniei la Bruxelles.

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

- Scriitorul Varujan Vosganian va susține joi, 15 februarie, la ora 13.00, la Colegiul Național I. C. Bratianu, conferința cu tema FRUMUSEȚEA RANITA A POEZIEI. Conferința face parte din Proiectul Biblioteca Te Citește, proiect gandit de Biblioteca Județeana Argeș, care iși propune ca, și anul acesta,…

- Scandal de coruptie la Bruxelles. Comisarul european pentru migratie si afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, este acuzat ca a luat mita de 50 de milioane de euro, atunci cand ocupa functia de ministru al Sanatatii in Grecia.

- O femeie palestiniana din Fasia Gaza a nascut tripleti intr-o perioada in care compatriotii ei au iesit pe strazi si au aruncat cu pietre dupa decizia americana de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Femeia si sotul ei au decis sa protesteze insa in felul lor, numindu-si copiii…

- Sapte centre medicale din Fasia Gaza au fost nevoite miercuri sa-si inceteze activitatea din cauza lipsei de combustibil pentru alimentarea generatoarelor, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP. Situatia sanitara din Gaza a intrat intr-o 'faza fara precedent' din…

- Ismail Haniyeh, liderul miscarii islamiste Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, a fost plasat pe lista "teroristilor" elaborata de oficialii Departamentului de Stat american, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Declarația celor doi oficiali este așteptata cu interes in condițiile in care discuțiile au fost axate pe modificarile Legilor Justiției. Vor fi abordate subiecte legate și de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului viitor, precum si teme…

- Emisarul special al ONU in Orientul Mijlociu, Nicolai Mladenov, a avertizat marti ca Fasia Gaza se afla pe punctul de a se 'prabusi complet' si a declarat ca pentru salvarea Gaza de la un dezastru este necesara restabilirea puterii Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP) asupra teritoriului controlat…

- Gruparea terorista Stat Islamic și statul evreu colaboreaza in prezent pentru a menține Fașia Gaza sub asediu, susține Hamas, organizația fundamentalista islamica sunnita palestiniana care guvernea...

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- Volumul transferurilor banești din afara Republicii Moldova în favoarea persoanelor fizice în luna decembrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate au constituit 106.22 milioane de dolari, în creștere cu 13.0 la suta comparativ cu decembrie 2016, se arata într-un raport…

- Platforma Romania 3.0, inițiata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, a organizat, miercuri, la Bruxelles, o conferința pe tema abuzurilor din justiție ce au loc in Romana, precum și despre statul paralel. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta,…

- Un baietel de 12 ani a gasit in 1938 o piatra neagra pe care a folosit-o timp de 9 ani ca opritor pentru ușa din casa familiei sale. Roy Spencer din Queensland, Australia, se afla alaturi de tatal lui, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, cand a facut ceea ce parea o banala descoperire,…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah,…

- BREAKING NEWS Boc nu glumește: 3,48 milioane pentru METROU! Care vor fi investițiile Clujului in 2018 Primaria a pus deoparte bani pentru realizarea de documentație privind construirea centurii metropolitane și introducerea metroului. Primaria a anunțat pe 13 pagini care sunt obiectivele…

- Uniunea Europeana va gazdui pe 31 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune extraordinara a grupului international al donatorilor pentru Palestina, Comitetul Ad-hoc de Legatura (AHLC), in cadrul eforturilor de relansare a negocierilor de pace cu Israel, transmit miercuri dpa si Reuters. Reuniunea ministeriala…

- Sfantul Ion. Aproximativ 2 milioane de romani – aproape 650.000 de femei si peste 1,3 milioane de barbati – poarta numele Sfantului Ioan Botezatorul, serbandu-și astazi onomastica. Ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit…

- Organizația Statul Islamic din Egipt sa lupte împotriva gruparii Hamas din Palestina, pentru ca aceștia din urma nu au reușit sa apere statul Ierusalimului în fața Statelor Unite.

- Analiza a fost anuntata luni de firma olandeza de consultanta To70 si de siteul specializat in accidentele de avion Aviation Safety Network, informeaza AFP si Reuters. Comparativ, in 2016 companiile aeriene din intreaga lume au inregistrat un total de 16 accidente si 303 de victime. Potrivit…

- De asemenea, o serie de alegeri prezidențiale sau legislative in puncte „fierbinți” ale mapamondului – Egipt, Irak, Mexic, Brazilia, Cambodgia- prevestesc un an foarte interesant, scrie jurnalul.ro. Test pentru „dictatorul” Orban In alegerile legislative din primavara, ungurii vor…

- Racheta a lovit o cladire situata in localitatea Shaar HaNegev, in sudul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Haaretz.Alte doua rachete lansate din Fasia Gaza, teritoriu aflat sub controlul miscarii islamiste Hamas, au fost interceptate de sistemul antibalistic israelian…

