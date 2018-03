Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, e foc și para la adresa juriștilor din primarie, dupa ce aceștia au fost impotriva inițiativei sale de a scadea salariile angajaților din cadrul Direcției de Urbanism. Proiectul a fost postat pe site-ul instituției in urma cu mai multe zile și nu are nici acum atașata…

- In campania electorala din 2012, Nicolae Robu le-a promis alegatorilor patru bazine semiolimpice in cartiere și un bazin olimpic, care au fost transformate rapid, cel puțin ca idee, la complexe sportive și de agrement. A fost nevoie de aproape șase ani ca sa se ajunga la aceasta faza, a studiului…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a afirmat cu subiect și predicat ca PNL se va opune ridicarii unei sali polivalente la Giroc. Chiar daca banii vor veni de la guvern. Trebuie amintit ca in Consiliul Județean este absoluta nevoie și de votul unor liberali.

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat vineri ca, la propunerea sa, colegii din Biroul Politic Judetean (BPJ) al PNL Timis l-au mandat sa le propuna primarilor din judet care nu sunt membri in Birou sa accepte sa primeasca statut de "personalitati", dar care sa aiba drepturi depline, egale…

- Jurnaliștii din Timișoara protesteaza, dupa ce primarul Nicolae Robu i-a insultat. Presa din Timișoara a lansat un protest fața de atitudinea primarului Nicolae Robu, președinte al filialei PNL Timiș, dupa ce edilul le-a adus jigniri constante jurnaliștilor timișoreni. ”Primarul Timișoarei și-a facut…

- Stimați domni, stimate doamne, Demersul nostru, al presei timișorene, iși propune sa aduca in atenția autoritaților, organizațiilor media din țara și din strainatate, ONG-urilor care susțin libertatea de exprimare, dar și persoanelor publice preocupate de aceasta tema, derapajele grave ale primarului…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, minte atunci cand da vina pe administrația Ciuhandu pentru modul in care se face deszapezirea in Timișoara. Edilul a atacat furibund presa locala, astazi, acuzand ca in Timișoara deszapezirea se face in baza unor contracte semnate de administrația Ciuhandu. Contractele…

- Primarul Timișoarei le-a spus timișorenilor, la doua zile de cand a plecat la Viena, ce anume a facut acolo. S-a dus, impreuna cu șoferul Vasile Paraschiv, cu mașina, la conferința „Urban Future”, unde se discuta despre „smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului,…

- Primarul Timisoarei cânta din nou! De data asta, Nicolae Robu a postat pe pagina sa de Facebook nu doar prestatia artistica, ci si un mesaj pentru....dusmani. Sau ,,hateri", cum îi numeste Robu. “

- Municipalitatea anunta, la finele anului trecut, majorarea chiar cu 500% a impozitului datorat de proprietarii unor ruine din vechea parte a urbei. „Cladirile supraimpozitate sunt identificate dintr-o echipa mixta, formata din Directia pentru Impozite si Taxe, si Directia de Urbanism, Patrimoniu…

- Primarul Timișoarei susține ca el cunoaște realitatea și știe exact care sunt pașii care mai trebuiau parcurși pentru ca vaporașele cumparate in urma cu aproape doi ani, cu aproape 2 milioane de euro, sa ii plimbe pe oameni pe Bega. „Eu știam care este realitatea, pentru ca eu m-am ocupat…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Nicolae Robu, primarul liberal al Timișoarei, a adus critici dure, chiar jigniri jurnaliștilor din presa locala care au scris despre salariul sau și al șoferului sau. In opinia edilului, care susține ca incaseaza „circa 12.000 de lei pe luna”, presa ar fi trebuit sa spuna ca salariile din Primaria Timișoara…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, duminica, la Romania TV, despre salariile politistilor. Ministrul a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 8:00 16:00. Carmen Dan a dat asigurari ca salariile angajatilor MAI nu…

- Medicii, asistentii, infirmierele, dar si medicii rezidenti vor beneficia in acest an de “cresteri semnificative” ale salariilor, anuntat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Unele dintre remuneratii vor depasi 4000 de euro, ajungand astfel aproape de nivelul din Uniunea Europeana. Potrivit ministrului,…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica, miercuri, proiectul privind formarea initiala, in anul 2018, in institutiile de formare ale MAI a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere, informeaza un comunicat transmis…

- Salariile politistilor nu vor scadea, spune ministrul Carmen Dan Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat ca salariile politistilor nu vor scadea si a criticat mesajele aparute în spatiul public, potrivit carora politistii vor lucra numai în…

- Ministrul Lia Olguța Vasilescu a dat astazi explicații intr-o conferința de presa, dupa ce sindicaliștii și mai multe categorii de bugetari au reclamat scaderi ale salariilor in luna februarie, dupa intrarea in vigoare a Legii salarizarii.

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal.

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat. Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a avut, in cursul acestei saptamani, o intalnire cu directorul Asociatiei Timisoara Capitala Culturala, Simona Neumann. Edilul-șef a lansat, public, mai multe acuzații legate de calitatea evenimentelor culturale ale Asociației, dar și de modul in care membrii acesteia…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, arata ca ''asa-zisa revolutie fiscala'' a PSD - ALDE a dus la scaderea salariilor si considera ca cei care au sustinut ca acest lucru nu se va intampla, prin transferul contributiilor sociale, ar trebui sa demisioneze din functii. …

- Dupa ce, in martie și noiembrie 2017, Primaria Barlad a organizat concurs pentru un al doilea post de purtator de cuvant, fara insa a fi angajat cineva, zilele trecute l-a scos din nou la “mezat”. Constantin Nițuc, purtatorul de cuvant al Primariei Barlad sau, oficial, șeful Biroului Presa, Relații…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, ia o poziție puternica in conflictul dintre șoferii Uber și cei de taxi. Dupa ce, in noapte de sambata spre duminica, a avut loc o altercație in care au fost implicați mai mulți șoferi, fostul rector al Universitații Politehnice din Timișoara a publicat pe pagina sa…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, de la PNL, spune ca a fost audiat in calitate de martor in dosarul penal deschis la Politia Timis in cazul portii de la intrarea in Timisoara care s-a prabusit in timpul furtunii din septembrie 2017, iar un tanar si-a pierdut viata. Robu a spus ca nu este un lucru…

- Printr-o nota interna transmisa la inceputul acestei luni angajatilor din subordine si intrata in posesia „Adevarul”, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, avertizeaza ca incepand cu data de 16 ianuarie se fac zilnic controale pentru respectarea programului de lucru, urmand ca in functie de prestatia fiecarui…

- „Voi face ajustari salariale acolo unde va fi cazul. Acum sunt foarte hotarat ca, de la 1 februarie, salariile catorva persoane din Direcția de Urbanism sa fie diminuate. Sunt unii care iși fac datoria și nu este motiv sa aiba salarii mai mici. Vom monitoriza cand vin angajații Primariei…

- Inca din toamna anului trecut, Directia de Urbanism a demarat o serie de intalniri cu arhitecti calaraseni pentru gasirea de solutii privind reconfigurarile spatiale in zonele de blocuri. Anul acesta, mai exact la finalul lunii februarie, primele 4 documentatii, aferente a 4 zone din municipiu, vor…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un nou sondaj pe Facebook. Acesta intreaba timișorenii daca nu vor sa iasa in strada pentru banii lor, totul dupa ce in baza noii legislații contribuțiile sociale s-au diminuat. Masura a adus, de la 1 ianuarie 2018, și o scadere a cotelor de bani care ajung la…

- Angajații vor restanțele salariale pe care le mai au de primit. Este vorba despre salariul integral pe luna decembrie, iar in 25 ianuarie, angajații ar trebui sa primeasca avansul pe luna in curs. Au probleme cu salariile și personalul de bord și cel TESA. Angajații cer ca pana in 24 ianuarie…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, tuna și fulgera la adresa Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana. Edilul a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca este extrem de nemulțumit de activitatea asociației, care, spune el, ar fi respins mai multe finanțari din mediul privat.…

- Sute de oradeni au luat cu asalt Piramida, pentru a-si achita impozitele si taxele la inceput de an. Cum pentru majoritatea aceasta este singura interactiune directa cu cladirea Primariei intr-un an, multi au aflat de aparatele de emis numere de ordine direct la ghiseu. Frustrarea lor este…

- Inca un consilier personal al primarului Nicolae Robu se pregatește sa paraseasca echipa. Este chiar ultimul venit, Florin Ravașila, care și-a dat seama ca ii place atat de mult in administrație, ca vrea sa fie funcționar public. S-a pus in calea fericirii lui, care duce, se pare, spre Direcția de Patrimoniu…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un anunț dur la inceput de an 2018, legat de Direcția de Urbanism din cadrul primariei. Edilul-șef amenința ca le va scadea salariile angajaților acesteia din cauza ca nu și-au facut treaba in cazul proprietarilor de cladiri nerenovate. La sfarșitul anului trecut,…

- Din informațiile noastre, exista instituții publice care nu au urmat exemplul celor private, adica nu au crescut salariul brut. Angajaților din acele instituții le vor scadea salariile și, așa cum e normal, vor fi revoltați și porniți impotriva Guvernului care a luat decizia trecerii contribuțiilor…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, tine isonul Politiei Locale in povestea camerei de filmat instalate de Poliția Locala pe sediul PNL fara autorizatie de construire de la Primaria Timisoara si fara aviz de la Direcția județeana pentru cultura Timiș. Daca reprezentanții structurii ce ține de primarie…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, nu poate fi amendat pentru ca a depașit ilegal o coloana de mașini oprite la semafor. Astazi, Ionuț Sirbu, purtatorul de cuvant al IPJ Timiș, a declarat, pentru PRESSALERT.ro: „Conform articolului 109 din OUG 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile sfarsitului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii.

- Bucuresti, 29 dec /Agerpres/ - Ministerul Afacerilor Interne a supus vineri dezbaterii publice proiectul hotararii pentru modificarea si completarea HG nr. 460/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane. Textul proiectului este afisat si…

- Proiectul modifica si completeaza Ordinul nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie in MAI. ”Evaluarea psihologica in cadrul procedurilor de resurse umane urmareste selectionarea personalului MAI si se realizeaza in urmatoarele cazuri: a) admiterea candidatilor in institutiile de invatamant…