Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Octavian ȘTIREANU „Hamlet” este o provocare pentru toti regizorii, din toata istoria teatrului. Maestrul Victor Ioan Frunza nu se putea eschiva de la aceasta tentatie si a pus in scena piesa shakespeariana la Teatrul Metropolis. Pentru regizor si trupa sa, reuniti intr-un corpus artistic fidelizat…

- Trenul direct Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, programat sa fie gata in acest an, nu va fi funcțional nici in 2020, cand București va fi oraș gazda pentru meciurile de la Euro, anunța hotnews.ro. Proiectul n-are nicio șansa sa mai fie gata pana in iunie 2020, așa ca cei care vor merge spre Otopeni…

- Zona arctica a iesit din iarna cu una dintre cele mai scazute intinderi ale banchizei polare, conform unui studiu dat publicitatii vineri de cercetatori americani, transmite Press Association.

- Cei din clasa a XI-a au lipsit insa intr-un numar mai mare, ieri participand 94,69- dintre elevi, comparativ cu 94,97- cati au participat la proba de luni. Mai exact, ieri au participat 5.440 de elevi de clasa a XI-a dintr-un numar de 5.745, 305 fiind absenti. La proba de luni au participat 5.456 de…

- Meteorologii au transmis, marti, o informare de vreme deosebit de rece, precipitatii moderate cantitativ si polei, valabila pana joi dimineata, la ora 10.00. In aceasta perioada, valorile termice vor fi mai scazute, in general, cu 10 grade fata de normalul perioadei. Miercuri se vor inregistrat precipitatii…

- Un concert unic prin amploarea si prin insemnatatea sa. Sambata, la Sala Sporturilor din Buzau, aproximativ 2.500 de persoane au participat la spectacolul „Din suflet romanesc”, un concert care a marcat implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, reunind pe aceeasi scena unele dintre…

- Din cauza ploii inghetate, care asterne polei pe pistele Aeroportului Otopeni, mai multe curse aeriene sunt intarziate cu cel putin 20 de minute, duminica, atat la decolare cat si la aterizare, iar cursa Lufthansa de la Frankfurt la Bucuresti a fost anulata.

- Dunarea este, incepand de sambata, sub cod galben de inundatii pe sector Turnu Magurele – Calarasi (judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi), sector aval Galati si in Delta Dunarii (judetele Galati si Tulcea), pana la sfarsitul lunii martie. Alte sectoare intra sub avertizare de marti.

- Arheologul James Mellaart, celebru pentru descoperirea unei uluitoare culturi neolitice in Turcia, denumite Catalhoyuk, care are o vechime estimata la 9.000 de ani, isi fabrica singur dovezile arheologice care sa-i sustina ipotezele, conform unui material publicat de Live Science. James…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe anunta organizarea unui concurs de idei pe tema reabilitarii complete a lacului din cartierul Garii, cu scopul infiintarii si dezvoltarii unui spatiu comunitar. Concursul are o singura etapa si este deschis tuturor. Pot participa persoane fizice, echipe formate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca o motiune de cenzura va fi initiata pana la sfarsitul acestei sesiuni, dar acest lucru se va intampla in momentul "cel mai potrivit", cand va considera ca Guvernul este in "cea mai proasta situatie" si sunt "cele mai mari sanse" ca aceasta sa treaca.

- In Monitorul Oficial a fost pubicata deciza asociatilor societatii ECO FISH SRL.Potrivit acesteia Viorel Sorin Ciutureanu si Teseleanu Gheorghe, in calitate de asociati la ECO FISH SRL, au hotarat dizolvarea radierii societatii ECO FISH SRL din Registrul Comertului Constanta, in temeiul art. 235, alin…

- Toyota va inceta vanzarile de mașini cu motoare diesel in Europa, pana la sfarșitul lui 2018, dupa cum a anunțat șeful Toyota Europe, Johan van Zyl. Excepțiile de la aceasta regula vor fi modele precum Land Cruiser și Hilux.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza rentierii agricoli ca se pot prezenta la centrele județene ale APIA, personal ori prin mandatar/curator/tutore, pentru obținerea (aplicarea) pe carnetele de rentier agricol a vizei aferente anului 2017. Activitatea de vizare a carnetelor…

- Neymar s-a accidentat, duminica, in timpul derby-ului cu Olympique Marseille, castigat de PSG cu scorul de 3-0, iar medicii au stabilit ca atacantul brazilian a suferit o entorsa la glezna dreapta si o fisura la degetul mic de la acelasi picior. Cel mai scump fotbalist al lumii va rata, astfel, meciul…

- Din 15 februarie, Google va preinstala un adblocker in browserul Chrome. Astfel, unele reclame nu vor mai trece si utilizatorii ar trebui sa aiba o experienta mai buna de navigare. Totodata, Google a inceput sa penalizeze reclamele de tip pop-up. In acest context am discutat cu Catalin Emilian, country…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti, in sedinta Sectiei pentru Procurori a CSM, ca nu se va prezenta la bilantul DNA de miercuri, precizand ca nu a primit raportul de activitate nici pana acum. Codruta Kovesi a spus ca raportul a fost inaintat marti catre invitatii la bilant.

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) se confrunta de ani de zile cu problema locurilor de cazare in camine, care sunt insuficiente. The post Noul camin al Universitatii de Vest din Timisoara, funcțional la sfarșitul anului appeared first on Renasterea banateana .

- O firma clujeana pune mana pe zeci de mii de euro sa deseneze benzile de circulatie si sa taie din Bulevardul Decebal si Andrei Muresanu si strada Nasaudului. Reconfigurarea traseului include benzi speciale pentru autobuze si trasee pentru biciclete. Luna aceasta, o firma clujeana a pus mana pe un…

- Apariția avioanelor rusesti Su-57 in Siria nu influențeaza operațiunile aeriene ale coalitiei și utilizarea avioanelor de lupta ale Forțelor Aeriene ale SUA. „Nu vedem acest avion drept o amenințare la adresa aviației coaliției”, a declarat serviciul de presa al coalitiei internationale conduce de SUA,…

- Prognoza meteo pentru zilele viitoare, data publicitații de ANM, indica un val de ger polar și ninsori care se vor abate asupra Romaniei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend…

- Lazio și FCSB joaca joi, de la ora 20:00, in returul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. In tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 1-0. Jucatorii de la FCSB au plecat in aceasta dimineața spre Roma, dar Mihai Stoica a vorbit despre lupta…

- Aproape un sfert din populatia lumii va urmari videoclipuri pe telefoanele mobile in 2018, potrivit unui studiu realizat de compania eMarketer. Raportul arata ca 78,4% din continutul video va fi vizionat folosind telefoanele mobile in 2018. Datele evidentiaza, de asemenea, cresterea consumului de internet…

- Primul program regulat de ShuttleBus de pe Aeroportul International “Henri Coanda” faciliteaza transportul pasagerilor catre hotelurile unde au cazare in Capitala, precum si la autogara Central Bus Station.

- Premierul Vasilica Viorica Dancila a declarat ca legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul anului, adaugand ca nicio pensie nu va scadea. Oficialul a prezentat calendarul cresterii punctului de pensie pana in 2020.

- Fostul premier Victor Ponta este asteptat sa se prezinte, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Citeste si: Monica Macovei,…

- Un brailean de 63 de ani este cercetat penal pentru furt, in conditiile in care a fost surprins de politisti cand fura dale de pe aleea pietonala a garii din Braila, iar la domiciliul acestuia au fost descoperite alte dale din beton, pe care le folosea in gospodaria proprie.

- Monica Niculescu a invins-o pe Sarapova si s-a calificat in turul doi la Doha Jucatoarea Monica Niculescu, locul 92 WTA, a invins-o, luni, pe rusoaica Maria Sarapova, numarul 41 mondial si s-a calificat in turul secund al turneului de la Doha (Qatar), competitie de categorie Premier 5, dotata…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for masurile adoptate. Citeste si: Udrea da vina pe DNA pentru EXMATRICULAREA de la Babes-Bolyai: 'Am trei dosare.…

- Inca 28 de primarii au aprobat declarația de condamnare a unionismului și in susținerea suveranitații Republicii Moldova. Despre aceasta anunța socialistul, Vlad Batrincea, intr-o postare pe facebook.

- Senatorul PMP Severica Covaciu, prezenta la ședința Consiliului Județean Maramureș. O prezența activa la nivelul politicii maramureșene! Senatorul PMP, Severica Covaciu a inceput anul in forța. Interesata de problemele cu care se confrunta județul a participat la ședința Consiliului Județean Maramureș.…

- Se stie deja ca s-a facut o verificare la Compania de Aeroporturi Bucuresti, de care s-a ocupat Corpul de Control al premierului, pe vremea Guvernului Tudose. Mai nou, s-au aflat concluziile acestui control. Este vorba despre un raport de 140 de pagini, conform Antena3, in care ar aparea nereguli precum…

- Moment inedit la dezbaterea cu oamenii de cultura organizata de Primaria Timișoara pe tema Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021. Primarul Nicolae Robu i-a cerut public demisia lui Victor Neumann din boardul asociației, el considerand ca nu este in ordine ca istoricul sa ocupe aceasta…

- Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20% mai mare decat la sfarsitul lunii august 2017, inainte de reintroducerea supraaccizei…

- Rectorul Univeristații din București, Mircea Dumitru, demisioneaza din toate funcțiile pe care le ocupa in cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) in semn de protest fața de numirea lui Valentin Popa ca ministru al Educației și il indeamna…

- Sfarsitul anului 1963. La radio canta Beach Boys. Statele Unite se implica treptat in razboiul din Vietnam. Elevii intra in vacanta de iarna, iar doi liceeni se decid sa afle pe propria piete cat poate rezista un om...

- E oficial! Mirela Vaida va prezenta o noua emisiune la Antena 1. Zvonurile legate de faptul ca Mirela Vaida va avea o noua emisiune la postul TV in care s-a consacrat au aparut de mai multa vreme, insa acum este oficial.

- Echipamentele Xerox AltaLink® sunt primele echipamente multifuncționale de imprimare (MFP-uri) care au fost certificate de catre National Information Assurance Partnership (NIAP) folosind noile standarde de testare. Produsele Xerox AltaLink au primit certificarea NIAP în baza noului…

- Un asteroid gigant va trece pe lânga Pamânt pe 4 februarie. 2002 AJ129 este clasificat ca fiind un ''asteroid potential periculos'' de catre NASA si va trece pe lânga planeta noastra cu o viteza de 107.826 de km/h.

- Traficul aerian se desfasoara normal pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, unde se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- S-au agitat spiritele in Gara de Nord, acolo unde au ajuns astazi protestatari din toata tara. Printre cei care s-au aflat in interiorul garii au fost si suporteri de la mai multe echipe de fotbal care si-au manifestat galagios nemultumirile. Jandarmii i-au atentionat ca nu au voie sa scandeze in interiorul…

- Rusia a incalcat dreptul international prin prezenta militara in regiunea Transnistria, a declarat vineri presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, adaugand ca va fi angajata o companie juridica internationala, relateaza site-ul deschide.md.

- Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic! In urma ședinței CEx din aceasta seara, s-a decis ca premierului sa-i fie retras sprijinul politic, urmand ca acesta sa iși depuna mandatul. Președintele PSD, Liviu Dragnea nu a facut nicio propunere clara in aceasta seara, el urmand sa iasa maine cu propunerea…

- Fiecare parte a fost fortata sa primeasca de la cealalta mai putin decat avea nevoie Alianta americano-pakistaneza s-a terminat. Este ceea ce a spus insusi ministrul de externe pakistanez intr-un interviu recent pentru The Wall Street Journal, declaratie prin care a raspuns anuntului…

- BMW Seria 2 Active Tourer si BMW Seria 2 Gran Tourer ofera spatiu amplu, versatilitate impresionanta, confort excelent si calitati dinamice pentru care marca este renumita. Echipate si cu cea mai noua generatie de motoare, modelele BMW din segmentul Sports Activity Tourer (SAT) al clasei compacte premium…

- Regim termic peste normalul perioadei, in urmatoarele doua saptamani Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamâni va fi, în general, peste normalul termic al perioadei, dar precipitatiile vor începe sa fie din ce în ce mai prezente la nivel…

- Sfarsitul de secol XIX si inceputul de secol XX au reprezentat o perioada interesanta, unde inovatia era centrala in tarile avansate de la acea perioada. Astfel, este lesne de inteles ca oamenii incercau sa-si imagineze unde vor duce...

- Rodica Antoci este noul președinte al Autoritații Naționale de Integritate, iar Lilian Chișca a devenit vicepreședinte al ANI. Cei doi au depus astazi juramintele de investitura, în prezența lui Igor Dodon. Despre aceasta a anunțat șeful statului pe o rețea sociala. Potrivit lui…

- Numarul persoanelor private de libertate a scazut la aproximativ 23.500, de la aproape 27.500 la sfarsitul lui 2016, peste 3.100 de detinuti fiind eliberati, pana pe 17 decembrie 2017, ca urmare a Legii privind recursul compensatoriu, care este considerata de Federatia Sindicatelor din Administratia…