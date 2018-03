Conectați online nonstop. Ce subiecte caută pe internet aceste vedete? Sunt la curent cu cele mai recente noutați mondiale 24 de ore din 24, insa nu binele planetei le intereseaza, in mod special, pe aceste staruri. Ele sunt interesate de lucruri mult mai frivole, dupa cum singuri va veți convinge… Blake Lively Intr-un interviu oferit celor de la Variety, actrița a recunoscut ca nu de puține ori a cautat numele ei online și a citit, de asemenea, și comentariile la adresa ei. Dar experiența nu a fost deloc una frumoasa, de fapt i-a cauzat o depresie majora, dupa cum singura recunoaște. “Cred ca nu e deloc o idee buna sa cauți articole despre tine, pentru ca internetul… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

