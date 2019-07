Stiri pe aceeasi tema

- Strategia 5G pentru Romania a fost aprobata, joi, prin Hotarare de Guvern, in sedinta Executivului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, conform unui comunicat al MCSI. "Guvernul isi propune un program ambitios de implementare a noii generatii tehnologice in comunicatiile…

- Guvernul a aprobat alocarea de credite de angajament in cuantum de aproximativ 53 de milioane de lei, pentru perioada 2019-2022, in vederea implementarii proiectelor de infrastructura culturala si urbana din cadrul programului cultural national Timisoara Capitala Europeana a Culturii in anul 2021,…

- 'La propunerea MAI, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern am avut un proiect de hotarare prin care s-a aprobat scoaterea din Fondul de rezerva a unor locuinte modulare si a unor produse pentru persoanele afectate de fenomene meteo periculoase in judetul Alba. Este vorba despre locuinte modulare,…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a declarat ca in sedinta de Guvern au fost adoptate doua acte normative privind organizarea celor doua scrutine din 26 mai, iar in baza acestora nu se schimba...

- Guvernul a adaugat, printr-o ordonanta de urgenta, inca 9 activitati si domenii pe lista celor in care pot fi angajati zilieri, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, informeaza Agerpres.Citește și: Ministrul Economiei, Niculae Badalau: 'Directiva privind protecția consumatorilor…

- ''Proiectul de act normativ, practic, reglementeaza autorizarea cerintelor operationale, supravegherea institutiilor emitente de moneda electronica, desfasurarea activitatii de prestare a serviciilor de plata catre institutiile emitente de moneda electronica, desfasurarea activitatii pe teritoriul…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege privind emiterea de moneda electronica, prin care se transpune in legislatia romaneasca articolul 111 din Directiva europeana 2.366/2015, referitoare la reglementarea, autorizarea si supravegherea prudentiala a institutiilor emitente de moneda electronica, a…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat joi ca a solicitat Ministrului Economiei Niculae Badalau sa inițieze o Hotarare de Guvern privind declararea proiectului de investiții ”Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorata – Vatra Dornei” ca proiect de importanța…