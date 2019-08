Stiri pe aceeasi tema

- Conducta de gaze BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria) nu va fi gata in luna decembrie 2019, asa cum era planificat pana acum, ci abia in decembrie 2020, potrivit raportului financiar al Transgaz, aferent primului semestru al anului. Compania explica, intr-un document intitulat "Planul de dezvoltare…

- S.N.T.G.N Transgaz – SA – Mediaș Exploatare Teritoriala Bacau – Sector Exploatare Iași anunța ca in data de 14 august 2019, in jurul orei 15.00 vor avea loc lucrari de refulare a aerului din conducta, lucrari soldate cu poluare fonica in zona cartierului Pacurari. O activitate similara a avut loc in…

- In cazul in care cursa dumneavoastra ajunge la destinație cu o intarziere de peste trei ore, puteți cere liniei aeriene compensații cuprinse intre 250 de euro și 600 de euro, in funcție de lungimea zborului. Avionul dumneavoastra trebuia sa aterizeze la Roma la ora 9.00. E insa 12.00 și abia acum roțile…

- In cursul acestei seri 08 iulie 2019, in jurul orei 20,00, la dispeceratul societatii s au primit mai multe reclamatii privind avarierea unei conducte pe b dul Aurel Vlaicu. La fata locului s a deplasat o echipa de interventie, care a constatat ca apa menajera provine de la nivelul retelei interioare,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la congresul PSD, ca se angajeaza ca in actuala guvernare sa fie construita "o autostrada cap-coada" si nu va mai tolera niciun fel de intarziere in acest sens.

- Mare atenție, romani! ANAF schimba tactica. Instituția a distribuit, deja, un nou ghid prin care informeaza firmele, dar și populația despre dobanzi si penalitati in caz de neplata la termen, nedeclarare sau declarare incorecta a obligatiilor fiscale. Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apa de pe bd. Aurel Vlaicu, din municipiul Constanta, echipele de intervenție ale RAJA SA sunt nevoite sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi – 10 iunie 2019, in intervalul orar 15.00 – 20.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii…

- Vin noi semnale ingrijoratoare din economia reala. Aproape 7 din 10 companii (68%) intarzie sa-și plateasca facturile, fapt care duce la accentuarea blocajului financiar. Durata medie de incasare a facturilo...