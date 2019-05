Conductă de gaz avariată în urma unui accident grav. Două persoane rănite Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul al Serviciului Județean de Ambulanța au intervenit pentru a descarcera și a acorda asistența medicala de urgența ca urmare a unui accident rutier ce a avut loc pe strada Spicului din municipiul Cluj-Napoca, unde o persoana a fost incarcerata. O conducta de gaz a fost avariata in accident, iar pompierii au asigurat masurile de prevenire specific pana la sosirea echipei de intervenție a furnizorului de utilitați. Doua persoane au fost transportate la spital de catre echipajele medicale prezente la locul accidentului. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

