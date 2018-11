Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Liceului tehnologic special "George Baritiu" din Oradea, Tiberiu Sincelean si directoarea adjuncta Mariana Sandor au fost demisi, miercuri, de Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Bihor.

- Acuzatiile senatorului USR Vlad Alexandrescu, care a reclamat un posibil abuz in internatul Liceului tehnologic „George Baritiu“ din Oradea asupra unor copii cu probleme psihice, "tratati cu bastoane si electrosocuri”, a declansat reactii in lant din partea autoritatilor responsabile pentru activitatea…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, senatorul USR Vlad Alexandrescu acuza Jandarmeria Bihor ca ar fi aplicat electroșocuri copiilor cu probleme psihice de la Liceul „George Barițiu” din Oradea. „Cațiva parinți mi-au scris ca jandarmii care ar trebui sa-i protejeze pe copii ii abuzeaza…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a anuntat marti, 6 noiembrie, ca a inaintat o plangere penala referitoare la un posibil abuz al jandarmilor care asigura paza internatului Liceului tehnologic George Baritiu din Oradea si care ar fi abuzat copiii cu probleme psihice, intrand in camerele lor si aplicandu-le…

- Este scandal la varful Partidului Național Liberal. Ilie Bolojan, prim-vicepreședintele pe pe strategii politice al liberalilor și primar al municipiului Oradea, și-a depus demisia din funcția deținuta in cadrul conducerii partidului. Este vorba despre o demisie anunțata, pentru ca s-a mai vorbit despre…