Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre o discutie care a avut loc in cadrul sedintei conducerii partidului. Acolo s-au certat si si-au adus reprosuri unii altora, potrivit Antena 3. Cele mai multe reprosuri au fost la adresa celor din conducerea partidului asupra felului in care au directionat contractele din timpul…

- Conferința Extraordinara a Organizației Județene PSD Brașov, reunita marți, a votat in unanimitate, susținerea președintelui Organizației Județene PSD Brașov pentru funcția de Secretar General al PSD. "Congresul din 29 iunie trebuie sa reprezinte o schimbare de paradigma pentru Partidul Social…

- Un judecator a depus mai multe informații despre presupuse ilegalitați in privința sa la CSM, iar organul suprem al magistraturii a decis inițierea unei inspecții judiciare. Aceasta este explicația masurii prin care care șeful CSJ, controversatul judecator Ion Druța și conducerea Judecatoriei Chișinau…

- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a reprosat public conducerii organizatiei Targu Mures a Uniunii ca nu a trecut in opozitie in cadrul Consiliului Local al municipiului atunci cand i s-a cerut, votand hotarari favorabile conducerii orasului, in timp ce liderul UDMR Targu Mures, deputatul Vass…

- Presedinta PSD Dambovita, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca organizatia o sustine pe Viorica Dancila la conducerea PSD. "Din punctul meu de vedere, organizatia PSD Dambovita considera ca premierul Romaniei trebuie sa fie si presedintele partidului. Sigur,…

- Conducerea PSD a stabilit, joi, ca la congresul din 29 iunie vor fi alesi presedintele, presedintele executiv si secretarul general. Premierul Viorica Dancilaa subliniat ca e hotarata sa candideze si a precizat ca nu va veni cu „o echipa“, adica sa aiba favoriti pentru functiile de presedintele executiv…

- Abia revenit in tara din vacanta pe care a petrecut-o in strainatate, Teja va avea o discutie decisiva, duminica, cu presedintele executiv Adrian Ambrosie, iar daca nu vor aparea surprize, tehnicianul va fi prezent, luni, la Iasi, pentru a semna contractul. Contactat de ProSport, Mihai Teja a confirmat…

- Conducerea FCSB a solicitat Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal modificarea Regulamentului de Organizare a Activitatii Fotbalistice (ROAF), astfel incat acesta sa permita ca doua cluburi din acelasi esalon sa poata avea acelasi sponsor. Presedintele FRF, Razvan Burleanu,…