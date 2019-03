Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă, băgată în şedinţă după controlul ministrului Sănătăţii Violeta Stoica Un control derulat in miez de noapte la Spitalul Județean de Urgența Ploiești de catre ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a scos la iveala, din nou, nereguli la cea mai mare unitate medicala din Prahova. Verificarile facute de ministrul de resort la Unitatea de Primiri Urgențe și la secții din acest spital au generat, pe site-urile de socializare, o adevarata avalanșa de reacții pro și contra acestui control al Sorinei Pintea, despre care se știe ca a venit ca un raspuns la reclamațiile primite la minister. Concluziile au fost destul de aspre, in condițiile in care Consiliul Județean… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

