- Fapta a avut loc in seara de 25 octombrie, dupa ce corpul solistului a fost ridicat si transportat la Institutul de Medicina Legala Iasi. Proprietarii terenului s-au urcat in autoturism pentru a pleca de la fata locului, iar in acel moment, trei barbati cu fetele acoperite au deschis masina in care…

- Familia femeii care a murit ieri la Spitalul privat Sanador din Bucuresti au mers sa depuna plangere penala la Parchet. Ei sustin ca mama lor a fost diagnosticata si tratata gresit timp de cateva luni. Reprezentantii spitalului resping orice acuzatie.

- In ultimul timp, cadrele medicale, si in special cele care isi desfasoara activitatea la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean, au fost supuse unei presiuni crescute, cauzate de conflictele pe care le-au iscat apartinatorii unor bolnavi si care au facut ca cei aflati in halate albe, de decizia…

- Primarul comunei Floresti a anuntat ca va sesiza organele de ancheta, acuzand USR Prahova de calomniere si santaj, dupa ce liderul filialei judetene a partidului a postat un mesaj defaimator la adresa edilului. O plangere penala il va viza direct pe Dan Radulescu, deputat USR de Prahova, cel care l-a…

- Deputatul independent Nicușor Dan a anunțat ca va depune plangere penala la DNA impotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, daca Primaria Capitalei va adopta Regulamentul privind serviciul de taxi. Nicușor Dan considera ca prin acest Regulament, Primaria Capitalei avantajeaza taxiurile…

- 5 septembrie 2008, ora 21:56. Un apel la numarul unic de urgența 112 anunța dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Țara Barsei” al județului Brașov despre producerea unui accident rutier in localitatea Tarlungeni. Un caz de rutina, fara complicații, dar care a marcat prima acțiune…

- Comitetul Miscarii de Renastere Nationala ACUM va depune la Procuratura Generala o plangere colectiva impotriva modului in care guvernarea a decis la 27 august sa evacueze fortat protestatarii de langa monumentul lui Stefan cel Mare. Cei care au avut de suferit de Ziua Independentei sunt indemnati sa…