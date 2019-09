Conducerea şcolii decide dacă invită sau nu un preot la deschiderea anului Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a afirmat luni ca slujbele religioase oficiate la ceremoniile de incepere a noului an scolar nu sunt obligatorii, ramanand la latitudinea unitatilor de invatamant daca invita sau nu un preot pentru acest lucru. "Nu putem sa spunem ca aceasta slujba este ilegala. Nu este obligatorie. Daca cei din unitatea respectiva de invatamant considera, doresc sa cheme un preot pentru a tine o slujba, nu es (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a afirmat luni ca slujbele religioase oficiate la ceremoniile de începere a noului an scolar nu sunt obligatorii, ramânând la latitudinea unitatilor de învatamânt

- Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a afirmat luni ca slujbele religioase oficiate la ceremoniile de incepere a noului an scolar nu sunt obligatorii, ramanand la latitudinea unitatilor de...

- Daniel Breaz, ministrul interimar al Educatiei, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca numarul scolilor care au toaleta in curte a scazut de la peste 2.300 in 2017 la circa 300 in acest an. "Avem niste cifre imbucuratoare si o evolutie pozitiva a ceea ce inseamna infrastructura din invatamantul din Romania.…

- Ministrul interimar al Educației, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul școlar 2019-2020 sa fie luni, 9 septembrie. Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie – 20 decembrie 2019) și semestrul al II-lea (13 ianuarie – 12 iunie 2020), cursurile fiind dispuse pe durata…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 5 august a.c., urmatoarele decrete: Decret prin care se revoca din functia de membru al Guvernului doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educatiei nationale; Decret prin care desemneaza domnul Valer-Daniel Breaz, ministrul culturii si identitatii…

- - Decret prin care se revoca din funcția de membru al Guvernului doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educației naționale; - Decret prin care desemneaza domnul Valer-Daniel Breaz, ministrul culturii și identitații naționale, ca ministru al educației naționale, interimar. Premierul…

- Viorica Dancila s-a hotarat pe cine remaniaza. Carmen Dan, ministrul de Interne, Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, și Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, vor pleca acasa, conform unor surse citate de Realitatea TV.

- Viorica Dancila s-a hotarât pe cine remaniaza. Carmen Dan, ministrul de Interne, Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, și Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, vor pleca acasa, conform unor surse citate de Realitatea TV.