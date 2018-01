Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a hotarat ca Adunarea Generala de Alegeri sa aiba loc pe 14 februarie, exact de Ziua indragostiților. Vineri, la Calarași, a avut loc Consiliul de Administrație al FR Handbal, in cadrul caruia a fost stabilita și data alegerilor pentru șefia…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, Consiliul de Administrație și conducerea executiva a S.C. Cupru Min S.A. a dat publicitații un comunicat de presa in care anunța rezultate remarcabile obținute in 2017 de aceasta societate de stat aflata in subordinea Ministerului Economiei. „Compania Cupru Min SA a evaluat datele…

- Miercuri, 3 ianuarie, Consiliul de Administrație și conducerea executiva a S.C. Cupru Min S.A. a dat publicitații un comunicat de presa in care anunța rezultate remarcabile obținute in 2017 de aceasta societate de stat aflata in subordinea Ministerului Economiei. ,,Compania Cupru Min SA a evaluat datele…

- Mandatul actualului director al SGU Ploiesti, Ovidiu Negulescu, expira pe 4 ianuarie, urmand ca maine sa fie numita o persoana care va conduce interimar societatea. Astfel, Consiliul de Administrație al societații se va intruni maine pentru a decide numirea unei noi conduceri interimare. Potrivit…

- Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Nehoiu, Judetul Buzau organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordin MS Nr.1520/2016 pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica. Concursul se va desfasura la sediul unitatii din Orasul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr.17, in…

- Consiliul de Administratie al producatorului de tevi si profile din PVC Teraplast a hotarat ca, incepand cu 31 decembrie, sa preia activitatea Politub, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata tevilor de apa si gaz din Romania, pretul acestei preluari fiind de 21,8 milioane de lei.Suma…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Argus SA si a desfasurat lucrarile in data de 20.12.2017, la prima convocare, la sediul societatii din strada Industriala nr. 1, jud.Constanta, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ SA intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 20 decembrie 2017, ora 13:00 ora Romaniei , la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud.…

- Potrivit Raportului emis de Bursa de Valori Bucuresti, Consiliul de Administratie al BRD Groupe Societe Generale a decis urmatoarele modificari in Organul de Conducere al societatii.In conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,…

- Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica informeaza actionarii ca i-a numit pe Dan Laurentiu Tudor si Toni Viorel-Lary in functiile de director general adjunct in cadrul companiei, pentru o perioada de patru luni, incepand cu 3 ianuarie 2018. Potrivit CV-ului Dan Laurentiu Tudor detine in acest…

- S-a mai aprobat imputernicirea lui Ion Sterian, in calitate de director general al Transgaz, sau a unui imputernicit al acestuia, in baza unui mandat acordat expres, sa deruleze toate formalitatile legale necesare infiintarii societatii cu raspundere limitata pe teritoriul Republicii Moldova si sa…

- Consiliul de supraveghere al Societatii T.H.R. Marea Neagra S.A., numit in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 08.11.2017, in temeiul Actului constitutiv al Societatii T.H.R. Marea Neagra S.A., aprobat prin Hotararea A.G.E.A nr. 4 08.11.2017 si cu respectarea dispozitiilor…

- Coaliția PSD – ALDE pare ca s-a pus pe zdruncinat toate companiile de stat din Romania. Mai nou, Ministerul Energiei vrea sa schimbe oameni in conducerea Rompetrol Rafinare și a convocat Adunarea Generala a Acționarilor pe 16 ianuarie 2018.Mai exact se intenționeaza schimbarea lui Marius Mitrus…

- Avand in vedere faptul ca valorificarea unor active neutilizate in producție de catre Societatea Uzina Mecanica Cugir bate pasul pe loc, conducerea unitații a luat unele masuri pentru ca acestea sa nu devina un pericol social sau sa creeze un aspect inestetic. Este vorba despre cele cinci imobile, foste…

- Tribunalul București a dat, din nou, caștig de cauza Poștei Romane in fața Fondului Proprietatea (FP), respingand miercuri, 6 decembrie, contestația formulata pe cale președințiala de acționarul minoritar cu privire la schimbarea administratorilor și a conducerii operatorului poștal, au precizat ...

- Tribunalul Bucuresti a dat, din nou, castig de cauza Postei Romane in fata Fondului Proprietatea (FP), respingand miercuri, 6 decembrie, contestatia formulata pe cale presedintiala de actionarul minoritar cu privire la schimbarea administratorilor si a conducerii operatorului postal, au precizat pentru…

- In sedinta din 5 decembrie a.c., Consiliul de Administratie al societatii Conpet SA a luat mai multe hotarari, fiind data Decizia nr. 20 2017. Astfel, Dan Silviu Baciu a fost numit in functia de director general provizoriu al Conpet SA, incepand cu data de 16 decembrie 2017, cu un mandat pe o perioada…

- Mandatul de director general al lui Liviu Ilasi la transportatorul de gaze naturale si titei Conpet Ploiesti (COTE) a expirat ieri astfel ca board-ul companiei de stat cu o capitalizare de 864 milioane de lei a decis sa numeasca pe aceasta functie pe Dan Silviu Baciu, pe un mandat de patru…

- La data de 3 decembrie, in jurul orei 17.50, politistii din Abrud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 74 A., intre Abrud si Cimpeni. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, in timp ce…

- ACTUALIZARE. Conducerea companiei TAROM a decis sa-l revoce din functie pe reprezentatului sau la Amsterdam, in urma neințelegerilor care au dus la „uitarea” in Olanda a șase pasageri ai unei curse TAROM care a avut probleme, a aflat Digi24. Detalii, aici. O pasagera a semnalat Digi 24 ca grupul din…

- Consiliul de Administrație al Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat o noua strategie de politica și investiții pentru Republica Moldova in urmatorii cinci ani, relateaza Noi.md. Potrivit informațiilor din comunicatul Bancii Europene, in special, Strategia pentru perioada…

- Ministerul Energiei a schimbat cinci membri in Consiliul de Administratie al transportatorului national de titei Conpet, intre care si Liviu Ilasi, actualul director general al companiei, si a numit sapte administratori provizorii prin metoda votului cumulativ.

- Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti l-a ales in functia de director general pe Adrian Tanase, cel care in ultimii 9 ani s-a aflat la adminstrarea fondurilor de pensii ale NN si ING, anunta Profit.ro.Adrian Tanase a fost Chief Investment Officer la NN Pensii, cel mai mare…

- Senatul a adoptat legea prin care cei din conducerea Televiziunii Române și a Radiodifuziunii pot fi și membri de partid, în schimb nu au voie sa faca parte din vreun sindicat. Senatul a adoptat în ședința plenului de luni, în urma reexaminarii, Legea pentru modificarea…

- Mircea Avram si-a dat demisia vineri din Consiliul de Administratie al Aeroportului International Avram Iancu Cluj-Napoca fara a motiva de ce pleaca. Angajat la firma care a executat lucrarile care acum sunt contestate de Tise Lucrarile la noua pista a aeroportului au fost realizate…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat joi perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group in capitalul social al Bancpost, semnarea contractului urmand sa aiba loc vineri. ”În cadrul tranzacţiei,…

- Știri Arad. Consiliul de Administrație al TAROM l-a numit luni pe Wolff Werner-Wilhelm in funcția de director general interimar al companiei, cu un mandat de patru luni. „Decizia vine ca urmare...

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat ca pana pe 5 decembrie secretarul de stat Dragos Titea, care conduce in prezent o comisie care analizeaza activitatea companiei aeriene nationale, va trebui sa prezinte un set de propuneri concrete legate de TAROM, propuneri ce vor fi inaintate si…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat ca pana pe 5 decembrie secretarul de stat Dragoș Titea, care conduce in prezent o comisie care analizeaza activitatea companiei aeriene naționale, va trebui sa prezinte un set de propuneri concrete legate de TAROM, propuneri ce vor fi inaintate și…

- "Conducerea TAROM este exercitata printr-un Consiliu de administratie, cand Consiliul de administratie va decide o sa avem un nou director general", a declarat ministrul Transporturilor la plecarea de la intalnirea pe care a avut-o, luni, la Parlament, cu senatorii PSD, fiind intrebat daca la TAROM…

- "Confirmam informatia conform careia doamna Ileana Daniela Dragne a demisionat din functia de Director General interimar. Consiliul de Administratie al companiei Tarom va fi cel care va face o noua nominalizare pentru functia de conducere a Tarom”, au transmis oficialii Tarom. …

- Directorul general interimar al TAROM, Ileana Daniela Dragne, a demisionat din funcție, invocand "probleme personale", au declarat joi, pentru AGERPRES, surse din domeniu. "Ieri dimineața (miercuri — n. r.) Daniela Dragne și-a dat demisia, motivul invocat fiind…

- Elena Petrascu, numita luna trecuta director general interimar al Postei Romane, a trimis corpul de control la filiala Broker de Asigurare. Neregulile gasite fac obiectul unei plangeri penale, trimisa la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), impotriva fostei conduceri a Postei. Noua sefa a Postei…

- Reprezentantii producatorului de energie Nuclearelectrica au transmis, vineri, un comunicat de presa in care infirma declaratiile liderului Cartel Alfa Bogdan Hossu potrivit carora societatea ar fi anuntat sindicatul de la Cernavoda ca nu poate creste salariile brute. ”Conducerea SN Nuclearelectrica…

- Dupa un scandal de proporții, care s-a lasat cu decapitarea directorului CFR, Guvernul a numit un șef interimar. Cristi Ungurean, care pana in prezent a fost directorul Regionalei Bucuresti, a preluat conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, fiind desemnat director general interimar de…

- Consiliul de Administrație al CFR SA l-a desemnat pe Cristi Ungurean in funcția de director general interimar al companiei. Potrivit unui comunicat al CFR SA, remis miercuri AGERPRES, Cristi Ungurean va coordona activitatea CFR SA pâna la finalizarea procedurii de selecție, conform…

- Miscare de forta Bancii Nationale Romane (BNR) in plina revolutie fiscala a Guvernului. Consiliul de Administratie al BNR a luat decizii importante pe probleme de politica monetara.In sedinta din 7 noiembrie 2017 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele:…

- „Conducerea metroului nu a cheltuit, anul trecut, banii pe care i-a avut pentru investitii si reparatii. Vorbim de bani pentru intretinerea curenta, periodica, care trebuie facuta si conducerea metroului nu a dat bani pentru reparatii. Executia bugetara pe acest an este la fel de slaba. De asemenea,…

- Ion Constantinescu, director interimar la Metrorex Conducerea companiei Metrorex a fost schimbata, în urma incidentului din aceasta dimineata, când circulatia metroului a fost întrerupta timp de doua ore pe doua magistrale din cauza unui jgheab de scurgere a infiltratiilor, care…

- Consiliul de Administrație al Metrorex a decis vineri numirea lui Ion Constantinescu in funcția de director general interimar al Metrorex, pe o perioada de patru luni, și a aprobat depunerea mandatului pentru Marin Aldea, acesta revenind pe funcția de director Strategie Planificare Resurse in cadrul…

- O profesoara de limba franceza de la Școala Golești, careia i-a fost desfacut contractul de munca pe motive disciplinare, era cat pe ce sa fie incadrata la Liceul Pedagogic din Focșani. Aceasta ar fi urmat sa ia locul titularei catedrei, Nina Bratu, aflata in concediu de creștere copil. Profesoara care…

- Conducerea administrativa a clubului vasluian de handbal se intrunește in aceasta seara, pentru a numi noul antrenor ale echipei. Potrivit surselor noastre, propunerea pe care cei din staff-ul tehnic o vor inainta catre Consiliul de Administrație va fi Bogdan Pralea. Acesta ar urma sa faca cuplu pe…

- TVR 1 are un nou șef. Timisoreanul Raico Cornea, care in trecut a fost membru in Consiliul de Administrație al postului public, a fost numit in functia de coordonator cu atribuții de Director interimar al Departamentului TVR 1, scrie paginademedia.ro . Cornea vine in locul lui Cristi Coman, care a parasit…

- Activitatea deosebita desfasurata de catre Federatia Romana de Oina in ultima perioada a atras atentia membrilor Asociatiei Europene a Jocurilor si Sporturilor Traditionale, astfel, presedintele federatiei Nicolae Dobre, a primit invitatia de a candida ca membru in Consiliul de Administratie al acestei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul aferent emisiunii de actiuni in vederea majorarii capitalului social al Chimcomplex Borezesti (CHOB) cu 135 milioane de actiuni, care urmeaza a se desfasura in doua etape. Prime etapa se va desfasura in perioada 27 octombrie…

- Consiliul de Administratie al furnizorului si distribuitorului de energie Electrica SA a aprobat acordarea unei linii de credit revolving intragrup de 100 de milioane de lei catre filiala de furnizare Electrica Furnizare.Linia de credit este pentru ”finantarea fluctuatiilor capitalului de…

- Tânarul clujean Tudor Helgiu, elev în clasa a X-a a liveului Greco-Catolic „Inochentie Micu” a ajust celebru pe internet dupa ce a fost trimis, marți, acasa de la ore pentru ca are parul lung.În ciuda acestui lucru, adolescentul s-a întors miercuri…

- Consiliul de Administratie al societatii MedservMin a declansat procedura de selectie pentru desemnarea unui nou director executiv, in baza legii 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor de stat. Este cea de-a doua tenta...

- Aeroportul vine cu precizari despre sistemul de management al regiei Conducerea regiei autonome clujene a facut o serie de precizari cu privire la situația generata de schimbarile aduse de hotararile Consiliului Județean (CJ) Cluj sistemului de management al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.…