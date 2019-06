Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, la ora 11,00, la sediul partidului din Baneasa. Principala tema de discutie este data la care urmeaza sa fie organizat congresul pentru alegerea unei noi conduceri si stabilirea candidatului la alegerile prezidentiale.

- "Data la care se va desfasura congresul PSD va fi stabilita vineri, prin vot, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului", a declarat, miercuri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. Ea a adaugat ca doreste ca toate deciziile in partid sa fie discutate in forurile statutare,…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, la ora 11,00, la sediul partidului din Baneasa, principala tema de discutie fiind data la care urmeaza sa fie organizat congresul pentru alegerea unei noi conduceri si stabilirea candidatului la alegerile prezidentiale. "Data la care…

- Liderii PSD se reunesc in prima sedinta a BPN dupa schimbarile care au avut loc la nivelul conducerii partidului. Articolul Liderii PSD se reunesc in prima sedinta a Biroului Permanent National dupa schimbarile de la conducerea partidului apare prima data in GAZETA de SUD .

- Liderii social-democrați s-au reunit in ședința Comitetului Executiv marți seara la sediul din Baneasa pentru a stabili strategia partidului pentru urmatoarea perioada. Dupa ședința CEx a PSD, Viorica Dancila a declarat ca liderii partidului au votat pentru ca Gabriela Firea sa revina pe funcțiile pe…

- Mai multi lideri PSD se afla la sediul PSD din Baneasa, unde au fost convocati in numar mare lideri si ministri ai partidului si unde a sosit la aceasta ora si Viorica Dancila, scrie news.ro. Sedinta a fost precedata de o reuniune a Cabinetului, la Palatul Victoria, pe tema rezultatelor scrutinului…

- Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, va prelua sefia partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Dancila este decisa sa candideze la Congresul PSD din luna iunie pentru functia de presedinte, sustin surse politice pentru Adevarul.…

- Alex Tocilescu a demisionat din USR și a povestit o discuție cu conducerea locala a partidului. ”MEMBRU HARNIC USR: Vreau sa fac moca ceva draguț pentru partid. CONDUCERE LOCALA: Acum nu e momentul! Sunt europarlamentarele! Sa nu ne risipim energiile pe chestii inutile!IO:…