- Liderii filialelor PSD se reunesc, joi, la Parlament, de la ora 11.00, in ședința CEX dedicata pregatirii Congresului partidului.Surse din PSD spun ca in ședința e va propune din nou amanarea Congresului din 29 iunie și ca sunt mai mulți lideri care susțin aceasta idee. Potrivit surselor…

- Presedintele filialei judetene Botosani PSD, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, sustinerea fata de presedintele interimar al partidului, premierul Viorica Dancila. Federovici a mentionat, intr-un comunicat de presa, ca Dancila trebuie sa asigure conducerea PSD pana la viitorul…

- Ședința conducerii PSD in care liderii au pus pe masa propuneri privind strategia partidului dupa eșecul de la europarlamentare și dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea s-a incheiat. Social-democrații strang randurile in jurul premierului Viorica Dancila care ii are alaturi pe miniștrii dar și lideri…

- Social-democrații se reunesc luni intr-o sedinta de urgenta, care va fi coordonata de premierul Viorica Dancila, ca urmare a condamnarii lui Liviu Dragnea la trei ani si jumatate de inchisoare, dar si ca urmare a vocilor critice din PSD dupa rezultatul slab de la alegerile...

- Dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD este in degringolada. Niciun lider social democrat nu vrea sa-și asume deocamdata conducerea partidului, fara o negociere in prealabil cu liderii din teritoriu. Statutar, președintele executiv al PSD este și cel care preia interimatul partidului in cazul vacantarii…

- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…

- Apar primele informații pe surse din cadrul PSD. Liderii partidului cer congres in care sa fie aleasa o noua conducere a partidului, daca PSD pierde alegerile europarlamentare.Citește și: Prima victorie ZDROBITOARE - USR anunța ca a caștigat alegerile in Noua Zeelanda Conform unor informații…

- Liviu Dragnea a convocat, marti, la Parlament, o sedinta a coalitiei, pentru a analiza variantele pe care le au la dispozitie, in urma refuzului presedintelui Klaus Iohannis de a accepta remanierea propusa de premierul Viorica Dancila. Surse din PSD au precizat ca varianta restructurarii Guvernului,…