- Luni se decide componenta Guvernului Dancila CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie.…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia dupa trei luni de mandat, el explicand ca decizia a fost luata avand in vedere contextul actual. "Decizia demisiei a fost luată având în vedere contextul actual şi va fi efectivă începând…

- Vesti imense pentru toti profesorii. Chiar daca nu mai este sigur ca va fi ministru in cabinetul Vioricai Dancila, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a oferit bomba serii. In direct la Romania TV, Pop i-a anuntat pe profesori ca vor primi vouchere de vacanta pentru 2018 chiar de Ziua Indragostitilor.Citește…

- Dupa desemnarea Vioricai Dancila in funcția de premier, au aparut in spațiul public speculații in legatura cu noua componența a Guvernului. Printre miniștrii care și-ar putea pastra portofoliul, s-ar numara: Petre Daea la Ministerul Agriculturii, Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Muncii și Tudrel…

- Pe lista celor care nu vor mai face parte din guvernul Dancila, potrivit surselor politice, se afla ministrul Transporturilor, Felix Stroe, acesta fiind unul dintre susținatorii lui Mihai Tudose in conflictul acestuia cu șeful PSD. Portofoliul de la Transporturi este dorit de președintele executiv…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, referitor la ramânerea sa în noul Guvern, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, însa important este ca programul de guvernare pe partea de educatie sa continue. Liviu Pop a afirmat ca nu este în Guvern „pe…

- Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au incalcat disciplina de partid, potrivit Mediafax.Pana in acest…

- Școlile din mai multe județe, inchise din cauza vremii Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva În 88 de unitati scolare din 14 judete, cursurile au fost suspendate din cauza ninsorii si a viscolului. Ministrul educatiei, Liviu Pop, a precizat, dupa videoconferinta cu prefectii organizata…

- Peste 400 de medicamente, unele vitale si imposibil de inlocuit, lipsesc din Romania, atentioneaza FACIAS. Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului avertizeaza ca romanilor le este pusa viata in pericol, iar ministrul Sanatatii a adus sistemul in pragul colapsului prin…

- La 1 februarie am putea avea un guvern nou, funcțional. Se poarta deja negocieri pentru formarea noului Guvern, care va avea in componența și nume din Executivul Tudose. ALDE isi va pastra portofliile, iar cativa ministri controversati vor pleca din Guvern. De asemenea, se va face loc unor…

- Cine va face parte din Guvernul Dancila Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au incalcat disciplina…

- Guvernul Dancila va avea aceeași structura, respectiv aceleași ministere și același numar de portofolii ca și Executivul Tudose, deținute, în cea mai mare parte, de aceiași titulari, dar vor exista și miniștri noi, în locul celor care au încalcat disciplina de partid. Pâna…

- Printre miniștrii care vor ramane sunt: Carmen Dan, Olguța Vasilescu, Petre Daea. De asemenea toata echipa propusa de ALDE va ramane la Guvern, in frunte cu ministrul de externe, Teodor Meleșcanu. Discuții vor fi referitoare la titularii portofoliilor de la Ministerul Educației, Transporturilor,…

- Guvernul Dancila. Dupa demisia lui MIhai Tudose, se vor operra mai multe modificari in Guvern, miniștrii care l-au susținut pe fostul premier urmand sa nu se mai regaseasca in noul Cabinet condus de Viorica Dancila, in cazul in care președintele va acceptat propunerea PSD-ALDE pentru șefia Executivului.…

- Președintele Klaus Iohannis ofera prima reacție in scandalul din PSD. In timp ce la sediul central al PSD avea loc ședința in care urma sa se decida soarta lui Mihai Tudose, președintele a fost la Palatul Cotroceni gazda unui eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale. Acolo, președintele a discutat…

- Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, si ministrul Educatiei, Liviu Pop, au depus, joi, coroane si jerbe de flori la statuile poetilor Mihai Eminescu si Taras Sevcenko din centrul Cernautiului. De asemenea, cei trei ministri au aprins lumanari si s-au recules…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- „Educatia e gratuita conform Constitutiei. Statul asigura o parte din gratuitate, parintele asigura alta parte din gratuitate, copilul nu plateste nimic”, „Parintii sa nu isi trimita copiii in scolile nesigure!”, tiparirea unui manual de sport, schimbarea structurii Bacalaureatului prin sustinerea examenelor…

- Alexandru Arșinel, despre acuzațiile ca a beneficiat preferențial de transplant. Actorul Alexandru Arsinel le raspunde celor ce il acuza ca a beneficiat preferential de un transplant de rinichi, realizat chiar de catre Mihai Lucan, medicul care acum are probleme cu legea. Axctorul sustine ca nu a contat…

- Profesoara de Limba Franceza si deputatul Cristina Iurisniti a facut un top al celor mai mari aberatii vehiculate in anul 2017 de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop. Pe prima pozitie este afirmatia ministrului potrivit careia educatia este gratuita, dar statul asigura o parte din gratuitate, iar parintele…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- Este vorba despre o productie Romania TV pregatita pentru seara de 31 decembrie si prezentata drept „un chef maraton cu super invitati". Fosti si actuali ministri, senatori si deputati, presedinti de comisii parlamentare, cu totii se prind in hore, canta melodii populare, chiuie si danseaza alaturi…

- Profesoara de Romana Cristina Tunegaru a criticat-o pe Ecaterina Andronescu, care a aruncat o carte pe jos, joi, in plenul Parlamentului. Este vorba de ,,Ferma Animalelor" a lui George Orwell. Dascalul a afirmat ca o eleva din clasa a V-a care respecta mai mult cartile fata de un fost ministru al Educatiei.

- Dobrogea este taramul despre care am putea spune ca a inspirat insasi mottoul Uniunii Europene, "Uniti in diversitateldquo;, in care numeroase grupuri etnice traiesc in spirit de coexistenta si intr un dinamism permanent al culturilor balcanice si orientale. Revenirea la patria mama in 1878, ca urmare…

- Bani in plus pentru mai multe ministere de anul viitor Premierul Mihai Tudose foto: www.gov.ro 22 de ministere vor primi bani în plus în bugetul pentru anul viitor, în timp ce alte cinci vor avea fondurile diminuate, potrivit sintezei proiectului de buget pe 2018, publicat aseara…

- Astazi, premierul Mihai Tudose a spus ca nu va fi nicio remaniere in Guvern. Marius Pieleanu a comentat subiectul, spune ca in primavara anului viitor cel mai probabil va exista o remaniere a Guvernului, dar a precizat și ministerele vizate. ”Eu va propun sa-l credem pe Tudose. Mai avem cateva…

- A doua rectificare bugetara din acest an, cea din luna noiembrie, este una pozitiva, bani in plus urmand sa fie alocati ministerelor Muncii, Afacerilor Interne, Transporturilor, Sanatatii, Justitiei si Educatiei. Diminuari de ale fondurilor se vor inregistra la Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…

- Guvernul aproba, in sedinta de miercuri, a doua rectificare bugetara din acest an, primind fonduri suplimentare MAI, Ministerul Muncii, al Educatiei, al Sanatatii, al Justitiei, al Transporturilor, majoritatea pentru plata unor drepturi salariale sau pensii.

- Guvernul urmeaza sa aprobe, în sedinta de miercuri, cea de a doua rectificare bugetara din acest an. Ministerul Finantelor Publice a anuntat, pe 10 noiembrie, ca proiectul ordonantei de urgenta privind a doua rectificare bugetara pentru anul 2017 se va afla pe ordinea de zi a sedintei…

- Parc destinat Marii Uniri, in zona Eroilor din Capitala. Primarul General, Gabriela Firea, și ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, au prezentat marți, 14 noiembrie, cateva dintre proiectele culturale din Capitala dedicate Centenarului Marii Uniri. Printre acestea, inaugurarea…

- Luna aceasta are loc a doua rectificare bugetara din 2017. Ministerele Muncii, Afacerilor Interne, Transporturilor, Sanatații, Justiției și Educației vor primi bani in plus. Diminuari ale fondurilor se vor inregistra la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltarii…

- A doua rectificare bugetara din acest an, care va fi finalizata in noiembrie, va fi una pozitiva, bani in plus urmand sa fie alocati ministerelor Muncii, de Interne, Transporturilor, Sanatatii, Justitiei si Educatiei. Diminuari ale fondurilor se vor inregistra la Ministerul pentru Mediul de…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a anunțat, vineri seara, a doua rectificare bugetara pozitiva, care va fi finalizata in luna noiembrie și s-a realizat cu incadrarea in deficitul de 2,96% din PIB. Astfel, in urma consultarilor premergatoare cu toate ministerele, se vor da bani in plus ministerelor…

- O linie RATB ce face "Traseul muzeelor din Capitala" a fost inaugurata vineri, in prezența ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, și a primarului general Gabriela Firea, care a precizat ca proiectul implica un cost de 30.000 de euro lunar. * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO…

- In expunerea de motive a actului normativ, initiatorii sustin ca directorul general al Agerpres „se bucura de o imunitate totala in interiorul mandatului sau”, adaugand ca, dintre „institutiile publice de cultura aflate sub control parlamentar, Agentia Nationala de Presa este singura in cazul careia…

- In acest moment nu se stie care este numarul exact al elevilor din sistemul de invatamant permanent, sustne ministrul educatiei nationale, Liviu Pop. Prezent ieri, la Craiova, el a anuntat ca proiectul de lege referitor la manualul unic la fiecare disciplina este aproape finalizat. Liviu Pop: Ideea…

- Sindicalistii s-au intalnit joi, in cadrul unei sedinte extraordinare, cu premierul Mihai Tudose, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, vicepremierul Marcel Ciolacu si presedintele PSD, Liviu Dragnea. Sanitas voia sa declanseze greva generala in Sanatate dar, in urma discutiilor, Leonard Barascu, presedintele…

- Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marti, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finantare pentru modernizarea si reabilitarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 'Sfanta Maria' Iasi. Contractul - reprezentand…